بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 8 تموز (بترا)- اغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.69 بالمئة الى مستوى 2835 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة 7.1 مليون دينار، نتيجة عقد 2902 صفقة.

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 37 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة اخرى.

--(بترا)

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08/07/2025 13:35:18