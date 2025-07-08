رئيس النواب والمعايطة يؤكدان تعزيز العمل المشترك

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عمان 8 تموز (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، آليات تعزيز العمل المشترك بما يخدم الرؤية الملكية للتحديث السياسي.

وعرض المعايطة، لدى استقباله الصفدي اليوم الثلاثاء، لأبرز إنجازات الهيئة في مجال تقييم العملية الانتخابية الأخيرة، ومراجعة القوانين الناظمة لعملها، والتعليمات التنفيذية من النواحي الفنية، وبناء قدرات الكادر في مهارات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، والمراسلات، وصياغة التقارير الفنية، وتطوير منصات الهيئة الإلكترونية.

وأكد تبني نهج التعلم المستمر والبناء على ما أنجز كنهج مستدام في عمل الهيئة، والسعي إلى التميز على المستوى الدولي.

بدوره، أكد الصفدي أهمية تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، مثمنا جهود الهيئة في متابعة تطورات العملية الانتخابية العالمية، ونقل صورة مشرقة عن التجربة الأردنية، بما يعزز سمعة الأردن الدولية وقوة مؤسساتها الدستورية.

واعتبر أن إنجازات الهيئة وتطورها المستمر وبناء قدراتها المؤسسية، تعد ضمانا من ضمانات المضي في حياة سياسية تشكل أنموذجا في هذا الإقليم.

--(بترا)

وهـ/ع أ/ف ق

08/07/2025 13:55:19





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