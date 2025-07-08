رئيس النواب والمعايطة يؤكدان تعزيز العمل المشترك

رئيس النواب والمعايطة يؤكدان تعزيز العمل المشترك
عمان 8 تموز (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، آليات تعزيز العمل المشترك بما يخدم الرؤية الملكية للتحديث السياسي.
وعرض المعايطة، لدى استقباله الصفدي اليوم الثلاثاء، لأبرز إنجازات الهيئة في مجال تقييم العملية الانتخابية الأخيرة، ومراجعة القوانين الناظمة لعملها، والتعليمات التنفيذية من النواحي الفنية، وبناء قدرات الكادر في مهارات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، والمراسلات، وصياغة التقارير الفنية، وتطوير منصات الهيئة الإلكترونية.
وأكد تبني نهج التعلم المستمر والبناء على ما أنجز كنهج مستدام في عمل الهيئة، والسعي إلى التميز على المستوى الدولي.
بدوره، أكد الصفدي أهمية تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، مثمنا جهود الهيئة في متابعة تطورات العملية الانتخابية العالمية، ونقل صورة مشرقة عن التجربة الأردنية، بما يعزز سمعة الأردن الدولية وقوة مؤسساتها الدستورية.
واعتبر أن إنجازات الهيئة وتطورها المستمر وبناء قدراتها المؤسسية، تعد ضمانا من ضمانات المضي في حياة سياسية تشكل أنموذجا في هذا الإقليم.
--(بترا)
وهـ/ع أ/ف ق
08/07/2025 13:55:19
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