طفلان من غزة يستكملان علاجهما في المستشفيات الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تموز(بترا)- استكمل طفلان من قطاع غزة العلاج في المستشفيات الأردنية، وعادا برفقة 5 من ذويهم إلى غزة، عبر جسر الملك الحسين اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، تلقى الطفلان الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن وصلا إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وتعد هذه الدفعة الثانية من الأطفال العائدين إلى غزة، سبقهم 17 طفلا ممن استكملوا علاجهم في المستشفيات الأردنية، وعادوا في 13 أيار الماضي، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي لأبناء القطاع المحاصر.

ويواصل العشرات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الأردن منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي بداية شهر آذار الماضي.







وتعد مبادرة "الممر الطبي الأردني" إحدى المبادرات التي ينفذها الأردن منذ بدء الحرب على غزة، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتشمل هذه المبادرات إرسال مستشفيات ميدانية وعيادات متخصصة وقوافل مساعدات طبية وغذائية.

وكان الأردن قد أعلن منذ إطلاق المبادرة أن المرضى ومرافقيهم سيعودون إلى غزة بعد استكمالهم العلاج ليتسنى للأردن إجلاء دفعة جديدة من المرضى للعلاج في مستشفيات المملكة، ويجسد ذلك الموقف الأردني الدائم في دعم الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم وألا يساهم بأي شكل في تهجير الفلسطينيين عن أرضهم.

واستكمل جميع المرضى بحسب التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات مراحل العلاج كافة، حيث قدمت لهم أقصى درجات الرعاية الطبية ولذويهم أفضل سبل الاستضافة.

--(بترا)

ن ن/أ أ

08/07/2025 13:33:59