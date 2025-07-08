رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني لدى المملكة

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني لدى المملكة
عمان 8 تموز (بترا)- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه السفير الياباني لدى المملكة هيديكي أساري، أوجه العلاقات الأردنية اليابانية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .
وأشار الفايز خلال استقباله السفير اليوم الثلاثاء، الى متانة العلاقات الأردنية اليابانية وحرص الأردن على تطويرها والبناء عليها والدفع باتجاه إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مثمنا بالوقت ذاته الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن، لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها عليه الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وبحث الجانبان، الأوضاع في المنطقة وأهمية عودة الأمن والاستقرار لها وإنهاء دوامة العنف والصراعات فيها.
وعرض الفايز الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإحلال السلام العادل في المنطقة، وتأكيد جلالته بضرورة قيام المجتمع الدولي بجهود حثيثة لإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لقطاع غزة والعمل أيضا من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
من جهته، أكد السفير الياباني، أن العلاقات اليابانية الأردنية علاقات قوية وراسخة وأن الجانبين حريصان على تطويرها في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع الأردن بما يخدم المصالح المشتركة.
وثمن الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لإحلال السلام والأمن في المنطقة ومساعي جلالته المتواصلة من اجل وقف إطلاق النار في غزة وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول للقطاع.
--(بترا)
وهـ/أ أ
08/07/2025 13:21:33
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