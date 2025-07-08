رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني لدى المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 8 تموز (بترا)- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه السفير الياباني لدى المملكة هيديكي أساري، أوجه العلاقات الأردنية اليابانية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .

وأشار الفايز خلال استقباله السفير اليوم الثلاثاء، الى متانة العلاقات الأردنية اليابانية وحرص الأردن على تطويرها والبناء عليها والدفع باتجاه إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مثمنا بالوقت ذاته الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن، لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها عليه الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وبحث الجانبان، الأوضاع في المنطقة وأهمية عودة الأمن والاستقرار لها وإنهاء دوامة العنف والصراعات فيها.

وعرض الفايز الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإحلال السلام العادل في المنطقة، وتأكيد جلالته بضرورة قيام المجتمع الدولي بجهود حثيثة لإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لقطاع غزة والعمل أيضا من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

من جهته، أكد السفير الياباني، أن العلاقات اليابانية الأردنية علاقات قوية وراسخة وأن الجانبين حريصان على تطويرها في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع الأردن بما يخدم المصالح المشتركة.

وثمن الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لإحلال السلام والأمن في المنطقة ومساعي جلالته المتواصلة من اجل وقف إطلاق النار في غزة وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول للقطاع.

--(بترا)

وهـ/أ أ

08/07/2025 13:21:33