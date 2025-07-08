علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ

علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ
خبرني - حقق المتسابق علاء حبش إنجازاً جديداً بتتويجه بلقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ – تحدي روتاكس ماكس تشالنج عن فئة "الماستر"، والتي أُقيمت يوم الجمعة على حلبة منجا في محافظة مادبا، برعاية شركة زين الأردن.
وجاء هذا الإنجاز الجديد ليضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها المتسابق حبش خلال مسيرته في رياضة السيارات، متربعاً في صدارة فئة الماستر، حيث كان قد حقق لقب بطولة الأردن للأعوام 2018 و2020 و2021، إضافة إلى المركز الأول في بطولة تحدي الشركات للعام 2017، فيما يواصل حبش الموظف في شركة زين الأردن تدريباته لحصد المزيد من الإنجازات وتحقيق الألقاب.
وأُقيم السباق وفقاً للتعليمات التكميلية الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات، إضافة إلى تعليمات الاتحاد الدولي للسيارات(FIA) الخاصة بسباقات الكارتينغ وتعليمات تحدي روتاكس ماكس تشالنج 2025، وشهدت التصفيات منافسة محتدمة بين نخبة من السائقين، فيما شهدت الجولة الختامية تنافساً قوياً حتى الأمتار الأخيرة.
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