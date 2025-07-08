لليوم الثالث: مستعمرون يهاجمون رعاة الأغنام في المنيا بمحافظة بيت لحم

لليوم الثالث: مستعمرون يهاجمون رعاة الأغنام في المنيا بمحافظة بيت لحم
وأفاد رئيس المجلس القروي في المنيا زايد كوازبة لمراسلنا، بأن اعتداءات المستعمرين متواصلة، إذ هاجموا اليوم عددا من رعاة الأغنام في المنطقة الشرقية، تحديدا "خلايل القصر"، ولم يسمحوا لهم بالبقاء، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على المغادرة.
وأضاف، أن مثل هذه الاعتداءات تتزامن مع ما يجري في برية المنيا من اعتداءات منذ مدة طويلة، وتتمثل في هدم الخيام وإحراقها، والاستيلاء على محصول القمح والشعير، ما ينذر بتفريغ المنطقة من السكان، وإقامة بؤر استعمارية أخرى.
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