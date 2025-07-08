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لليوم الثالث: مستعمرون يهاجمون رعاة الأغنام في المنيا بمحافظة بيت لحم

لليوم الثالث: مستعمرون يهاجمون رعاة الأغنام في المنيا بمحافظة بيت لحم

2025-07-08 07:04:35
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN يواصل المستعمرون، لليوم الثالث على التوالي، مهاجمة رعاة الأغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي في المنيا زايد كوازبة لمراسلنا، بأن اعتداءات المستعمرين متواصلة، إذ هاجموا اليوم عددا من رعاة الأغنام في المنطقة الشرقية، تحديدا "خلايل القصر"، ولم يسمحوا لهم بالبقاء، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على المغادرة.

وأضاف، أن مثل هذه الاعتداءات تتزامن مع ما يجري في برية المنيا من اعتداءات منذ مدة طويلة، وتتمثل في هدم الخيام وإحراقها، والاستيلاء على محصول القمح والشعير، ما ينذر بتفريغ المنطقة من السكان، وإقامة بؤر استعمارية أخرى.

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