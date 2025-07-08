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الاحتلال يعتقل شابين عند حاجز عين سينيا شمال رام الله

الاحتلال يعتقل شابين عند حاجز عين سينيا شمال رام الله

2025-07-08 07:04:35
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين عند حاجز عين سينيا العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين "لم تُعرف هويتاهما بعد"، أثناء مرورهما عبر الحاجز المذكور.

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