403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاحتلال يعتقل شابين عند حاجز عين سينيا شمال رام الله
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين عند حاجز عين سينيا العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين "لم تُعرف هويتاهما بعد"، أثناء مرورهما عبر الحاجز المذكور.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين بنسبة 233%
العلم يفسّر والخيال يشتعل .. حقيقة الجمجمة التي ظهرت على جوجل ماب
إلى وزير التربية.. شكاوى من معاملة قاسية لطلبة التوجيهي في مركز الحسين للسرطان
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 22 شركة صغيرة ومتوسطة
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
السودان.. كرة القدم تعود بعد عامين من الحرب