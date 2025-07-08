وزير الثقافة يبحث مع سفير البرازيل سبل تعزيز التعاون
وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه برام الله، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية بناء جسور ثقافية مشتركة من شأنها تعزيز العمل الثقافي بين البلدين، ودعم المبادرات الثقافية في فلسطين.
وناقش الطرفان الاستعداد للتعاون في إطار الاستفادة من الخبرات الثقافية في كلا البلدين، وضرورة تكثيف الجهود من أجل تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين، من خلال تبادل الخبرات في المجالات الثقافية، وإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة.
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