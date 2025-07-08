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وزير الثقافة يبحث مع سفير البرازيل سبل تعزيز التعاون

وزير الثقافة يبحث مع سفير البرازيل سبل تعزيز التعاون

2025-07-08 07:04:35
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- بحث وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الثلاثاء، مع السفير البرازيلي لدى فلسطين جواو مارسيلو سواريس، آفاق التعاون الثقافي المشترك، وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه برام الله، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية بناء جسور ثقافية مشتركة من شأنها تعزيز العمل الثقافي بين البلدين، ودعم المبادرات الثقافية في فلسطين.

وناقش الطرفان الاستعداد للتعاون في إطار الاستفادة من الخبرات الثقافية في كلا البلدين، وضرورة تكثيف الجهود من أجل تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين، من خلال تبادل الخبرات في المجالات الثقافية، وإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة.

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