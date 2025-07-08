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أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

2025-07-08 07:04:25
(MENAFN- Amman Net) >استكمل طفلين من قطاع غزة العلاج في المستشفيات الأردنية، وعادوا برفقة 5 من ذويهم إلى غزة، عبر جسر الملك الحسين، اليوم الثلاثاء.

وتلقى الأطفال الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن وصلوا إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وتعد هذه الدفعة الثانية من الأطفال العائدين إلى غزة، سبقهم 17 طفلا ممن استكملوا علاجهم في المستشفيات الأردنية، وعادوا في 13 أيار الماضي، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي لأبناء القطاع المحاصر.

ويواصل العشرات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الاردن، منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي بداية شهر آذار الماضي.

وتعد مبادرة الممر الطبي الأردني إحدى المبادرات التي ينفذها الأردن منذ بدء الحرب على غزة، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية، وتشمل هذه المبادرات إرسال مستشفيات ميدانية وعيادات متخصصة، وقوافل مساعدات طبية وغذائية.

وكان الأردن أعلن منذ إطلاق المبادرة أن المرضى ومرافقيهم سيعودون إلى غزة بعد استكمالهم العلاج ليتسنى للأردن إجلاء دفعة جديدة من المرضى للعلاج في مستشفيات المملكة، ليجسد بذلك موقف الأردن الدائم في دعم الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم وألا يساهم بأي شكل في تهجير الفلسطينيين عن أرضهم.

واستكمل جميع المرضى بحسب التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات مراحل العلاج كافة، حيث قدمت لهم أقصى درجات الرعاية الطبية ولذويهم أفضل سبل الاستضافة.

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