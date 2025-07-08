عودة طفلين وذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكمل طفلين من قطاع غزة العلاج في المستشفيات الأردنية، وعادوا برفقة 5 من ذويهم إلى غزة، عبر جسر الملك الحسين، اليوم الثلاثاء.



وتلقى الأطفال الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن وصلوا إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.



وتعد هذه الدفعة الثانية من الأطفال العائدين إلى غزة، سبقهم 17 طفلا ممن استكملوا علاجهم في المستشفيات الأردنية، وعادوا في 13 أيار الماضي، ضمن مبادرة“الممر الطبي الأردني”، التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي لأبناء القطاع المحاصر.



ويواصل العشرات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الاردن، منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي بداية شهر آذار الماضي.