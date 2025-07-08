عودة طفلين وذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم

عودة طفلين وذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم
وتلقى الأطفال الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن وصلوا إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.
وتعد هذه الدفعة الثانية من الأطفال العائدين إلى غزة، سبقهم 17 طفلا ممن استكملوا علاجهم في المستشفيات الأردنية، وعادوا في 13 أيار الماضي، ضمن مبادرة“الممر الطبي الأردني”، التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي لأبناء القطاع المحاصر.
ويواصل العشرات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الاردن، منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي بداية شهر آذار الماضي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين بنسبة 233%
العلم يفسّر والخيال يشتعل .. حقيقة الجمجمة التي ظهرت على جوجل ماب
إلى وزير التربية.. شكاوى من معاملة قاسية لطلبة التوجيهي في مركز الحسين للسرطان
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 22 شركة صغيرة ومتوسطة
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
السودان.. كرة القدم تعود بعد عامين من الحرب