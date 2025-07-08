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مخاطر خفية للجلوس متربعا لفترات طويلة

مخاطر خفية للجلوس متربعا لفترات طويلة

2025-07-08 07:04:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر خبراء في جراحة العظام من مخاطر الجلوس بوضعية "التربيعة" لساعات، مؤكدين أنها قد تسبب ضغطًا على الوركين والعمود الفقري، وتؤدي إلى آلام أسفل الظهر، تيبس المفاصل، وضعف الدورة الدموية.


وأوضحوا أن هذه الوضعية تُجبر الجسم على تحمل ضغط غير متوازن، ما يسبب إجهادًا للمفاصل والعضلات، خاصة عند الجلوس لفترات طويلة دون حركة.


وينصح الأطباء بالجلوس المتوازن، وأخذ فواصل للحركة كل نصف ساعة، وممارسة تمارين التمدد لتقليل الأضرار.


الجلوس متربعًا آمن لفترات قصيرة، لكن الاعتدال وتغيير الوضعية ضروريان للحفاظ على صحة المفاصل والعمود الفقري.

فوشيا

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