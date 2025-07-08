مخاطر خفية للجلوس متربعا لفترات طويلة
وأوضحوا أن هذه الوضعية تُجبر الجسم على تحمل ضغط غير متوازن، ما يسبب إجهادًا للمفاصل والعضلات، خاصة عند الجلوس لفترات طويلة دون حركة.
وينصح الأطباء بالجلوس المتوازن، وأخذ فواصل للحركة كل نصف ساعة، وممارسة تمارين التمدد لتقليل الأضرار.
الجلوس متربعًا آمن لفترات قصيرة، لكن الاعتدال وتغيير الوضعية ضروريان للحفاظ على صحة المفاصل والعمود الفقري.
فوشيا
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