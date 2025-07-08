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قشور الموز.. علاج طبيعي للدغات البعوض

قشور الموز.. علاج طبيعي للدغات البعوض

2025-07-08 07:04:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت طبيبة هندية عن فوائد غير متوقعة لقشور الموز في تخفيف الحكة والتورم الناتج عن لدغات البعوض، خاصة خلال موسم الأمطار، بفضل احتوائها على مركبات مضادة للالتهاب مثل البوليسكاريدات ومضادات الأكسدة.
وأوضحت أن فرك الجزء الداخلي من القشرة على موضع اللسعة أو استخدام معجون من القشر المهروس مع الجلسرين، يساعد في تهدئة الأعراض بسرعة.
كما أشارت إلى فوائد أخرى لقشور الموز، مثل تبييض الأسنان وترطيب البشرة وتهدئة حب الشباب، بفضل غناها بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

ارم نيوز

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