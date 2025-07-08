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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

2025-07-08 07:04:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

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