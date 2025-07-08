طبيب يحذر: نزيف اللثة ليس أمرا طبيعيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر طبيب الأسنان د. ديبا شوبرا من تجاهل نزيف اللثة بعد تنظيف الأسنان، موضحًا أنه قد يشير إلى التهابات خطيرة قد تتطور إلى أمراض لثوية مزمنة وفقدان للأسنان.



وأشار إلى أن تراكم البلاك، سوء تقنية التنظيف، أو استخدام فرشاة صلبة من أبرز الأسباب، كما يمكن أن يسهم في النزيف عوامل مثل التغيرات الهرمونية أو نقص الفيتامينات.

وأكد أن النزيف المتكرر قد يسمح بدخول البكتيريا إلى مجرى الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري، داعيًا إلى العناية اليومية بالفم وزيارة الطبيب عند ظهور أي أعراض.

ارم نيوز