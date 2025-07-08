طبيب يحذر: نزيف اللثة ليس أمرا طبيعيا

طبيب يحذر: نزيف اللثة ليس أمرا طبيعيا
وأشار إلى أن تراكم البلاك، سوء تقنية التنظيف، أو استخدام فرشاة صلبة من أبرز الأسباب، كما يمكن أن يسهم في النزيف عوامل مثل التغيرات الهرمونية أو نقص الفيتامينات.
وأكد أن النزيف المتكرر قد يسمح بدخول البكتيريا إلى مجرى الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري، داعيًا إلى العناية اليومية بالفم وزيارة الطبيب عند ظهور أي أعراض.
ارم نيوز
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