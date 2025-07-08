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ضرب مبرح لأفيخاي أدرعي أمام مستشفى سوروكا العسكري .. فيديو

ضرب مبرح لأفيخاي أدرعي أمام مستشفى سوروكا العسكري .. فيديو

2025-07-08 07:04:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أنباء تفيد بتعرض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لاعتداء لفظي وجسدي من قبل عدد من ذوي الجنود الإسرائيليين، داخل مستشفى "سوروكا" العسكري في بئر السبع، وذلك عقب توتر شديد ساد أروقة المستشفى في أعقاب كمين بيت حانون الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود.
وبحسب ما تم تداوله، فقد وقعت حالة من الفوضى والصراخ داخل المستشفى بعد وصول جثامين القتلى والمصابين من شمال قطاع غزة، حيث وجه الأهالي الغاضبون اتهامات مباشرة لقيادة الجيش بالتقصير، محملين المتحدث العسكري مسؤولية التغطية على الحقائق وتزييف حجم الخسائر، وفق تعبيرهم وفق ما جاء في المقطع المتداول.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل المجتمع الإسرائيلي بعد العملية المعقدة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في بيت حانون، والتي وُصفت بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا يزال الشارع الإسرائيلي يشهد حالة من الغليان بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية وسعيها المستمر لإدامة الحرب لأطول ممكن ، على الرغم من فشلها حتى الآن في تحرير الأسرى وإعادتهم لعائلاتهم منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 .
المقطع المتداول


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