ضرب مبرح لأفيخاي أدرعي أمام مستشفى سوروكا العسكري .. فيديو

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ضرب مبرح لأفيخاي أدرعي أمام مستشفى سوروكا العسكري .. فيديو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أنباء تفيد بتعرض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لاعتداء لفظي وجسدي من قبل عدد من ذوي الجنود الإسرائيليين، داخل مستشفى "سوروكا" العسكري في بئر السبع، وذلك عقب توتر شديد ساد أروقة المستشفى في أعقاب كمين بيت حانون الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود.
وبحسب ما تم تداوله، فقد وقعت حالة من الفوضى والصراخ داخل المستشفى بعد وصول جثامين القتلى والمصابين من شمال قطاع غزة، حيث وجه الأهالي الغاضبون اتهامات مباشرة لقيادة الجيش بالتقصير، محملين المتحدث العسكري مسؤولية التغطية على الحقائق وتزييف حجم الخسائر، وفق تعبيرهم وفق ما جاء في المقطع المتداول.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل المجتمع الإسرائيلي بعد العملية المعقدة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في بيت حانون، والتي وُصفت بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا يزال الشارع الإسرائيلي يشهد حالة من الغليان بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية وسعيها المستمر لإدامة الحرب لأطول ممكن ، على الرغم من فشلها حتى الآن في تحرير الأسرى وإعادتهم لعائلاتهم منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 .
المقطع المتداول
وبحسب ما تم تداوله، فقد وقعت حالة من الفوضى والصراخ داخل المستشفى بعد وصول جثامين القتلى والمصابين من شمال قطاع غزة، حيث وجه الأهالي الغاضبون اتهامات مباشرة لقيادة الجيش بالتقصير، محملين المتحدث العسكري مسؤولية التغطية على الحقائق وتزييف حجم الخسائر، وفق تعبيرهم وفق ما جاء في المقطع المتداول.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل المجتمع الإسرائيلي بعد العملية المعقدة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في بيت حانون، والتي وُصفت بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا يزال الشارع الإسرائيلي يشهد حالة من الغليان بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية وسعيها المستمر لإدامة الحرب لأطول ممكن ، على الرغم من فشلها حتى الآن في تحرير الأسرى وإعادتهم لعائلاتهم منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 .
المقطع المتداول
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