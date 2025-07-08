شرطة عجلون تنظم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
وأكد رئيس قسم مكافحة المخدرات في عجلون الرائد ينال جرادات في كلمة له خلال الاحتفال، أن ظاهرة المخدرات تمثل تهديدا مباشرا للإنسان ولا تميز بين غني وفقير.
وأشار إلى أن مكافحة هذه الآفة بالإضافة الى الجانب الأمني تتطلب تكاتفا وطنيا شاملا يشمل الجوانب التوعوية والعلاجية والاجتماعية بالتعاون مع الأسرة والمدرسة والإعلام ومختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا التزام الأجهزة الأمنية بمواصلة واجبها في حماية المجتمع وتقديم الدعم والرعاية لمن وقعوا ضحية هذه الآفة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين بنسبة 233%
العلم يفسّر والخيال يشتعل .. حقيقة الجمجمة التي ظهرت على جوجل ماب
إلى وزير التربية.. شكاوى من معاملة قاسية لطلبة التوجيهي في مركز الحسين للسرطان
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 22 شركة صغيرة ومتوسطة
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
السودان.. كرة القدم تعود بعد عامين من الحرب