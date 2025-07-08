شرطة عجلون تنظم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شرطة محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "بهمة الشباب نكافح المخدرات" في القاعة الهاشمية التابعة لبلدية عجلون الكبرى بحضور محافظ عجلون نايف الهدايات ومدير الشرطة العميد وصفي العزام.



وأكد رئيس قسم مكافحة المخدرات في عجلون الرائد ينال جرادات في كلمة له خلال الاحتفال، أن ظاهرة المخدرات تمثل تهديدا مباشرا للإنسان ولا تميز بين غني وفقير.



وأشار إلى أن مكافحة هذه الآفة بالإضافة الى الجانب الأمني تتطلب تكاتفا وطنيا شاملا يشمل الجوانب التوعوية والعلاجية والاجتماعية بالتعاون مع الأسرة والمدرسة والإعلام ومختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا التزام الأجهزة الأمنية بمواصلة واجبها في حماية المجتمع وتقديم الدعم والرعاية لمن وقعوا ضحية هذه الآفة.