اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك تنظم النسخة السادسة من بطولة الشطرنج السنوية لموظفي البنك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظّمت اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك النسخة السادسة من بطولة الشطرنج السنوية لموظفي البنك، والتي أُقيمت يوم السبت الموافق 5 تموز في مقر الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، وسط أجواء حماسية ومنافسة مميزة جمعت أكثر من 20 موظفاً وموظفة من مختلف إدارات البنك.



وكرّم مدير ادارة الشركات الكبرى ورئيس لجنة النشاط الاجتماعي، وائل البياري، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة، حيث فاز زيد الجندي بالمركز الأول، وأحمد الخيري بالمركز الثاني، فيما حلّ فيصل الخفش المركز الثالث.



وكان الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج قد أدار مجريات البطولة، التي عكست التزام البنك بتوفير بيئة عمل متكاملة تهتم برفاه الموظف وتطوره على مختلف المستويات، واتبع فيها المشاركون نظام اللعب السويسري الذي تضمن 9 جولات بواقع 20 دقيقة لكل لاعب.



وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك، والتي تنبع من حرصها على تعزيز التفاعل والتواصل المؤسسي بين الموظفين، وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة رياضية وفكرية تنمّي مهاراتهم الذهنية وتدعم الروح التنافسية الإيجابية فيما بينهم، ضمن بيئة عمل تحفّز على الابتكار والانتماء وتُعزّز من فاعلية فريق العمل.

