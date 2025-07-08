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تباين في آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء

تباين في آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء

2025-07-08 07:04:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تباينت آراء طلبة التوجيهي اليوم الثلاثاء، حول امتحان الفيزياء، حيث وصفه البعض بأنه جاء بمستوى سهل إلى متوسط، فيما عبّر آخرون عن صعوبة الأسئلة ودقتها، مؤكدين أن الامتحان كان يتطلب تركيزا عاليا للإجابة على الأسئلة.
وأشار العديد من الطلبة لـ"الوكيل الإخباري"، إلى أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيا، خاصة في ظل الحاجة للتفكير العميق والتحليل في بعض الأسئلة.
كما أبدى طلاب آخرين استياءهم من قصر فترة الاستعداد بين امتحان الفيزياء والامتحان السابق.

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