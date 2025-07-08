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زيت الخروع.. لماذا يستحق لقب بوتوكس الطبيعة؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثبت زيت الخروع فعاليته في مكافحة شيخوخة البشرة، ترطيب الجلد، وعلاج التجاعيد بفضل غناه بالفيتامين E ومضادات الالتهاب. كما يساهم في تحفيز إنتاج الكولاجين، تقليل الندوب، وتحسين مرونة البشرة.
يتميز أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في علاج حب الشباب ومشاكل فروة الرأس مثل التساقط، كما يعزز نمو الرموش والحواجب.
يتميز أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في علاج حب الشباب ومشاكل فروة الرأس مثل التساقط، كما يعزز نمو الرموش والحواجب.
رغم احتوائه على مركب "ريسين" السام، فإن عمليات التصنيع تزيله، مما يجعل زيت الخروع آمنًا للاستخدام التجميلي، خاصة إذا كان عضويًا ومعصورًا على البارد.
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