  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
زيت الخروع.. لماذا يستحق لقب بوتوكس الطبيعة؟

زيت الخروع.. لماذا يستحق لقب بوتوكس الطبيعة؟

2025-07-08 07:04:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثبت زيت الخروع فعاليته في مكافحة شيخوخة البشرة، ترطيب الجلد، وعلاج التجاعيد بفضل غناه بالفيتامين E ومضادات الالتهاب. كما يساهم في تحفيز إنتاج الكولاجين، تقليل الندوب، وتحسين مرونة البشرة.
يتميز أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في علاج حب الشباب ومشاكل فروة الرأس مثل التساقط، كما يعزز نمو الرموش والحواجب.


رغم احتوائه على مركب "ريسين" السام، فإن عمليات التصنيع تزيله، مما يجعل زيت الخروع آمنًا للاستخدام التجميلي، خاصة إذا كان عضويًا ومعصورًا على البارد.

العربية

MENAFN08072025000208011052ID1109773270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث