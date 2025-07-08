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جثة وزير روسي داخل سيارته بعد إقالته مباشرةً .. والكرملين يحقق

جثة وزير روسي داخل سيارته بعد إقالته مباشرةً .. والكرملين يحقق

2025-07-08 07:03:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ظروف وفاة وزير النقل السابق رومان ستاروفويت، مؤكداً أن بوتين أُحيط علماً بالحادث فور وقوعه.
وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي اليوم: "التحقيق جارٍ، وهدفه هو الإجابة عن جميع الأسئلة، أما الآن فلا يسعنا إلا التكهن".
وعُثر على جثة رومان ستاروفويت، وزير النقل الروسي السابق، داخل سيارته الشخصية بضواحي موسكو مساء الاثنين، وذلك بعد ساعات فقط من صدور قرار بإعفائه من منصبه.
وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى انتحار ستاروفويت، الذي كان قد تولى حقيبة النقل في مايو/أيار 2024 بعد فترة قضاها كحاكم لمقاطعة كورسك الروسية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو: "تم العثور على الجثة في سيارة الوزير السابق بمنطقة أودينتسوفو، والتحقيقات الأولية تشير إلى انتحار". وقد فتحت السلطات تحقيقاً في الحادثة.
روسيا اليوم


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