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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.69 بالمئة الى مستوى 2835 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة 7.1 مليون دينار، نتيجة عقد 2902 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 37 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة اخرى.
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