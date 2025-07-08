لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تزور سلطة إقليم البترا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب برئاسة النائب معتز أبو رمان، اليوم الاثنين، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والتقت رئيس مجلس مفوضي السلطة، الدكتور فارس البريزات، ومجلس المفوضين، وعددا من المدراء في السلطة.



وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على واقع التنمية الاجتماعية والسياحية في الإقليم، ومتابعة التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية وسلطة إقليم البترا، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في الحركة السياحية خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض البريزات خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في البترا، وخاصة في ظل التراجع الملحوظ في أعداد الزوار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تأثير الظروف الإقليمية والاقتصادية على الحركة السياحية.



كما قدّم البريزات إيجازاً حول جهود السلطة في مجالات التنمية المحلية وتمكين المجتمع، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدّمة للزوار والسكان على حد سواء، مؤكداً أهمية الدعم التشريعي والرقابي لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإقليم.



وأكّد أهمية دعم السلطة في تنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة التي تستند إلى التوازن بين الحفاظ على الإرث الثقافي والبيئي وتطوير الخدمات والبنية التحتية.



من جانبه، شدد أبو رمان على أهمية تعزيز التكاملية في العملية السياحية والاستفادة المثلى منها في المنطقة، مؤكداً أن مدينة البترا تمثل "العلامة الفارقة" والموقع السياحي والأثري الأشهر على مستوى العالم، ويجب أن تكون في صلب الجهود الوطنية لتحفيز السياحة إلى الأردن.



وأشار أبو رمان إلى ضرورة وضع أفكار عملية لدعم السياحة الداخلية وتشجيع الأردنيين على زيارة البترا، إلى جانب الترويج للمنطقة كمقصد استثماري واعد، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز البيئة الاستثمارية بما يوفر فرص العمل المناسبة لأبناء المنطقة، وبما يساهم بتنويع المنتجات السياحية في البترا وتعظيم استفادة المجتمعات المحلية والسلطة من العملية السياحية.



وأشادت اللجنة بجهود السلطة، وأكّدت أهمية تكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والمؤسسات التنفيذية لدعم المناطق السياحية والتنموية، وأعربت عن استعدادها لمساندة السلطة في تذليل العقبات التي تواجهها من خلال الأدوات الرقابية والتشريعية المتاحة.