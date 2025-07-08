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مستشفى الزرقاء الحكومي: تنفيذ عمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين

مستشفى الزرقاء الحكومي: تنفيذ عمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين

2025-07-08 06:09:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، الدكتور ناصر حسين، عن بدء تنفيذ خطة عاجلة لإنهاء أزمة المواعيد المؤجلة لعمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين، والتي كانت تمتد إلى عام كامل، في بادرة تُعد نقلة نوعية في مسار الخدمة الطبية بمحافظة الزرقاء.
وقال الدكتور حسين، إن التنسيق جرى مع مستشفى الدكتور جميل التوتنجي بإشراف مباشر من أمين عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات، بهدف معالجة هذا الملف الحيوي، الذي طالما شكّل معاناة مُرهقة للمرضى، وعائقًا أمام سرعة التشخيص والعلاج.
وأوضح أن جميع الحالات المدرجة على قوائم الانتظار، التي كانت مواعيدها مؤجلة لما يقارب سنة، ستخضع للتصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين، في خطوة تُجسّد التزام الوزارة بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على تسهيل حياة المرضى، بل يُسهم بشكل مباشر في تسريع عملية التشخيص، ما يُتيح للكوادر الطبية البدء الفوري في علاج الحالات، استنادًا إلى نتائج التصوير، وبالتالي الحيلولة دون تفاقم الأمراض أو تدهور الحالات الصحية.
وأكد الدكتور حسين أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى رفع سوية الرعاية الصحية، وتحقيق نقلة ملموسة في الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية وزارة الصحة الرامية إلى العدالة الصحية والكرامة العلاجية لكل مواطن.

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