403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مستشفى الزرقاء الحكومي: تنفيذ عمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، الدكتور ناصر حسين، عن بدء تنفيذ خطة عاجلة لإنهاء أزمة المواعيد المؤجلة لعمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين، والتي كانت تمتد إلى عام كامل، في بادرة تُعد نقلة نوعية في مسار الخدمة الطبية بمحافظة الزرقاء.
وقال الدكتور حسين، إن التنسيق جرى مع مستشفى الدكتور جميل التوتنجي بإشراف مباشر من أمين عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات، بهدف معالجة هذا الملف الحيوي، الذي طالما شكّل معاناة مُرهقة للمرضى، وعائقًا أمام سرعة التشخيص والعلاج.
وأوضح أن جميع الحالات المدرجة على قوائم الانتظار، التي كانت مواعيدها مؤجلة لما يقارب سنة، ستخضع للتصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين، في خطوة تُجسّد التزام الوزارة بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على تسهيل حياة المرضى، بل يُسهم بشكل مباشر في تسريع عملية التشخيص، ما يُتيح للكوادر الطبية البدء الفوري في علاج الحالات، استنادًا إلى نتائج التصوير، وبالتالي الحيلولة دون تفاقم الأمراض أو تدهور الحالات الصحية.
وأكد الدكتور حسين أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى رفع سوية الرعاية الصحية، وتحقيق نقلة ملموسة في الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية وزارة الصحة الرامية إلى العدالة الصحية والكرامة العلاجية لكل مواطن.
وقال الدكتور حسين، إن التنسيق جرى مع مستشفى الدكتور جميل التوتنجي بإشراف مباشر من أمين عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات، بهدف معالجة هذا الملف الحيوي، الذي طالما شكّل معاناة مُرهقة للمرضى، وعائقًا أمام سرعة التشخيص والعلاج.
وأوضح أن جميع الحالات المدرجة على قوائم الانتظار، التي كانت مواعيدها مؤجلة لما يقارب سنة، ستخضع للتصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين، في خطوة تُجسّد التزام الوزارة بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على تسهيل حياة المرضى، بل يُسهم بشكل مباشر في تسريع عملية التشخيص، ما يُتيح للكوادر الطبية البدء الفوري في علاج الحالات، استنادًا إلى نتائج التصوير، وبالتالي الحيلولة دون تفاقم الأمراض أو تدهور الحالات الصحية.
وأكد الدكتور حسين أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى رفع سوية الرعاية الصحية، وتحقيق نقلة ملموسة في الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية وزارة الصحة الرامية إلى العدالة الصحية والكرامة العلاجية لكل مواطن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين بنسبة 233%
انطلق واكتشف: سيارة جايكو J5 تخطف الأنظار خلال تجربة قيادة إقليمية في دبي
مشكلة تبحث عن حل.. بيوت بلا مشاعر تعصف بها مشكلات صامتة
العلم يفسّر والخيال يشتعل .. حقيقة الجمجمة التي ظهرت على جوجل ماب
نتنياهو: التهجير من غزة فكرة رائعة؛ ترامب: تعاون ممتاز مع دول الجوار
من هي ليزا نلسون التي اتهمت مها الصغير بسرقة لوحتها؟