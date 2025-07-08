مشتل فيصل الزراعي يرفع وتيرة الإنتاج استعدادا لتوزيع أكثر من مليون شتلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعمل مشتل فيصل الزراعي في محافظة جرش على تجهيز أكثر من مليون شتلة ضمن خطة وطنية لتعزيز الغطاء النباتي وتحقيق التوازن البيئي والزراعي في مختلف مناطق المملكة.



وقال مدير المشتل المهندس بهجت السوالمة، اليوم الثلاثاء، إن العمل يجري حاليا على تجهيز نحو 600 ألف شتلة من شجر الخروب ضمن مشروع وطني يهدف إلى التوسع في زراعة هذا النوع من الأشجار لما له من أهمية اقتصادية وبيئية، تمهيدا لإنشاء مصانع لتصنيع منتجات الخروب في المستقبل.



وأضاف، إن إجمالي الإنتاج تجاوز 750 ألف شتلة معظمها من الأشجار الحرجية والمثمرة، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز الكمية المستهدفة قبل حلول شهر تشرين الثاني المقبل وهو الموعد المحدد لبدء البيع للمزارعين والمؤسسات الزراعية.



وأشار إلى أن المشتل أوقف مؤقتا عمليات البيع منذ نحو أسبوعين لإتاحة المجال أمام الكوادر العاملة لاستكمال تشتيل الأشتال المطلوبة، حيث يعمل أكثر من 40 عاملا بنظام العقود على تجهيز الأشتال وفقا لأفضل المواصفات بما يلبي حاجة السوق الزراعي المحلي.



وأوضح أن الأشتال المنتجة تمتاز بجودة عالية ومقاومة للتغيرات المناخية وتقدم بدائل مجدية للمزارعين مقارنة بأصناف تقليدية لم تعد ملائمة من حيث العائد الاقتصادي أو القدرة على التحمل.



وقال إن إنتاج هذا العام يشمل إلى جانب الخروب أنواعا متعددة من الأشجار الحرجية مثل السرو، الصنوبر، اللزاب والكينا، وأخرى مثمرة كالزيتون والتين والرمان والفستق الحلبي، مبينا أن الأشتال الحرجية توزع مجانا على جميع المحافظات فيما تباع الأشتال المثمرة بأسعار رمزية تشجيعا للمزارعين.



وأكد السوالمة أن "مشتل فيصل" أصبح مركزا تدريبيا معتمدا يستقبل طلاب كليات الزراعة وحديثي التخرج ويوفر لهم التدريب العملي على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة بدون تربة والزراعة المائية والاستزراع السمكي.



وبين أن المشتل نفذ مشروعا رياديا بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بقيمة 400 ألف دولار يضم ثلاثة أنظمة: الزراعة المائية بأنواعها الخمسة مفرخة لإنتاج إصباعيات الأسماك والزراعة الأحيومائية التي تعتمد على تربية الأسماك واستخدام مياهها في ري النباتات.



وشدد على أن هذه الأنظمة تمثل حلولا عملية مبتكرة لمواجهة تحديات شح المياه وتوفر فرصا اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي من خلال تدريب المزارعين والمهندسين الزراعيين على طرق إنتاج فعالة وموفرة للموارد.



يذكر أن مشتل فيصل الزراعي أسس عام 1963 ويقع جنوب محافظة جرش على الطريق الدولي وتبلغ مساحته الإجمالية 500 دونم منها 300 دونم مخصصة للإنتاج الزراعي.