علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حقق المتسابق علاء حبش إنجازاً جديداً بتتويجه بلقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ – تحدي روتاكس ماكس تشالنج عن فئة ‏‏‏"الماستر"، والتي أُقيمت يوم الجمعة على حلبة منجا في محافظة مادبا، برعاية شركة زين الأردن.



وجاء هذا الإنجاز الجديد ليضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها المتسابق حبش خلال مسيرته في رياضة السيارات، متربعاً في صدارة فئة الماستر، حيث كان قد حقق لقب بطولة الأردن للأعوام 2018 و2020 و2021، إضافة إلى المركز الأول في بطولة تحدي الشركات للعام 2017، فيما يواصل حبش الموظف في شركة زين الأردن تدريباته لحصد المزيد من الإنجازات وتحقيق الألقاب.



وأُقيم السباق وفقاً للتعليمات التكميلية الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات، إضافة إلى تعليمات الاتحاد الدولي للسيارات‏‎(FIA) ‎‎‎ الخاصة بسباقات الكارتينغ وتعليمات تحدي روتاكس ماكس تشالنج 2025‏‎، وشهدت التصفيات منافسة محتدمة بين نخبة من السائقين، فيما شهدت الجولة الختامية تنافساً قوياً حتى الأمتار الأخيرة.