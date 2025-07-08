ارتفاع مبيعات الشقق فوق 150م2 خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 7,412 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 6,634 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.



ووفق البيانات ، ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيره من عام 2024، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر أيار الماضي.



وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 16,410 شقق، فيما بلغت 2,659 شقة في شهر حزيران وحده، وفق التقرير.



كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام؛ لتبلغ 4,853 شقة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2024، الذي بلغت خلاله 4,739 شقة.



أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 إلى 150 مترًا مربعًا، فارتفعت أيضًا نسبة مبيعاتها بنسبة 1%؛ لتبلغ 4,197 شقة، مقارنة مع 4,140 شقة بيعت في النصف الأول من عام 2024، وفق التقرير.