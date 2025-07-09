"أيه اس بي كابيتال" تطلق في دبي صندوق أسهم لتعزيز فرص النمو في أسواق المنطقة

(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت شركة ((أيه اس بي كابيتال)) ((ASB Capital)) الناشطة في مجال إدارة الأصول والثروات بأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى 5.2 مليارات دولار أمريكي، عن إطلاق صندوقها الجديد ((ASB MENA Equity Fund)) للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة ((Amwal Capital Partners)). وقد صمم هذا الصندوق بهدف تحقيق نمو رأسمالي طويل الأمد من خلال محفظة منتقاة بعناية من الأسهم المدرجة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تهدف هذه الاستراتيجية التي تركز على الاستثمار النشط إلى تحقيق أداء يفوق مؤشر ((ستاندرد آند بورز العالم العربي للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية))، وذلك من خلال دمج الفهم الاقتصادي الكلي، والتحليلات الأساسية المتعمقة، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة. وسيوفر الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المحافظة على تنويع الاستثمارات عبر مختلف القطاعات المالية، والصناعية، والاستهلاكية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقال هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة ASB Capital: ((يعكس هذا الصندوق التزامنا الدائم بتقديم استراتيجيات استثمارية مدروسة تهدف إلى تحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين)). وأضاف: ((مع تجاوز قيمة أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاجز الـ 3.5 تريليونات دولار، واستمرار جذبها لرؤوس الأموال العالمية، نسعى جاهدين إلى إنشاء منظومة استثمارية متكاملة تربط المستثمرين من المؤسسات والأفراد بفرص استثمارية قوية، وتستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية، مع التركيز على دعم النمو المستدام في المنطقة)).

يتولى إدارة صندوق ((ASB MENA Equity Fund)) للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل من شركتي ((ASB Capital)) و((Amwal Capital Partners))، وتتمتع كل منهما بخبرة واسعة في الأسواق الإقليمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية، واستراتيجيات الاستثمار النشط في الأسهم. فضلاً عن ذلك، تركز عملية الاستثمار على تحقيق عوائد إضافية (Alpha) من خلال محفظة أسهم قوية ومنتقاة بعناية؛ إذ يتم اختيار كل منها بناءً على تقييم دقيق، وتقدير القيمة الأساسية، واعتماد نهج احتفاظ طويل الأمد.

وقال فادي عربيد، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة ((Amwal Capital Partners)): ((نحن فخورون بدورنا كمستشار استثماري لصندوق ((ASB MENA Equity Fund)) للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يتيح للمستثمرين فرصة المساهمة في دعم النمو المستدام للشركات الأكثر حيوية في المنطقة. وفي ظل نمو تدفقات الاستثمار إلى صناديق الأسهم في المنطقة بأكثر من 40% خلال العام الماضي، وصل طلب المستثمرين على الاستراتيجيات المصممة خصيصاً لتناسب متطلبات الأسواق المحلية إلى مستويات غير مسبوقة)). وأضاف: ((لطالما تميزنا بأداء يفوق أداء الأسواق الإقليمية، وتمكنا من تحقيق نتائج ملحوظة عبر مختلف الدورات السوقية والاقتصادية. حيث يلبي هذا الصندوق تلك الحاجة المتزايدة في السوق من خلال الجمع بين الخبرات الإقليمية المتمكنة ودقة التنفيذ، سعياً لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل)).

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق متاح لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المالية، ومكاتب إدارة أصول العائلات، موفراً لهم بوابة استثمارية إلى أحد أكثر أسواق الأسهم نمواً وجاذبية.

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