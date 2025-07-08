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Twitch تحتفل بمرور 10 سنوات على TwitchCon مع إعلانات رئيسية عن منتجات جديدة وتوسيع الدعم اللغوي في المنطقة
(MENAFN- IPN) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 31 مايو 2025: احتفلت Twitch بمرور عشرة أعوام على TwitchCon من خلال فعالية خاصة في روتردام، كشفت خلالها عن مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز طرق تواصل المجتمعات، ودعم نمو مقدمي البث، وزيادة تفاعل المتابعين حول العالم. كما أعلنت الشركة عن إطلاق دعم اللغة العربية من اليمين إلى اليسار – ما يفتح آفاقاً جديدة مقدمي البث والمشاهدين الناطقين بالعربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
وقد انطلقت احتفالات الذكرى العاشرة لTwitch مع TwitchCon روتردام، على أن يُنظَّم حدث رئيسي آخر في مدينة سان دييغو في وقت لاحق من هذا العام. وخلال الجلسة الافتتاحية، شاركت Twitch مجموعة من التحديثات التي تشمل تحسينات في تطبيق الهاتف، وتوسيع آليات تحقيق الدخل، وتوفير أدوات جديدة لمجتمع Twitch، ودعم شامل لصُنّاع المحتوى.
إعلانات حفل افتتاح TwitchCon روتردام
• سنطلق قريبًا دعم اللغة العربية من اليمين إلى اليسار على Twitch. تُعد العربية من أكثر اللغات استخدامًا عالميًا، وسيسمح هذا التحديث بانضمام المزيد من المستخدمين إلى Twitch وتكوين مجتمعاتهم الخاصة. سنكشف عن مزيد من التفاصيل في الصيف.
• لتحسين عرض البث على الأجهزة الصغيرة، ستطلق Twitch البث العمودي. حيث سيسهل العرض العمودي الجديد مشاركة المشاهدين في الأحداث وقطارات الهايب والدعم من خلال الاشتراك وإرسال الهدايا والتشجيع وهم يشاهدون البث بشاشة كاملة.
• ستضيف أيضًا Twitch القدرة على البث بتنسيق مزدوج ضمن هذا التحديث — أي يمكن لصانعي المحتوى البث بالتنسيقين العمودي والأفقي في الوقت نفسه. سيتم البدء بالتجارب على البث بتنسيق مزدوج ووضع المسرح العمودي الجديد، بالتعاون مع عدد قليل من القنوات هذا الصيف قبل توسيع النطاق تدريجيًا ليشمل المزيد من المستخدمين في وقت لاحق منه هذا العام
• بدءًا من اليوم، تبدأ بطرح ميزة البث بدقة 2K في الإصدار التجريبي المفتوح لجميع الشركاء والمنتسبين. البث بدقة 2K يستخدم ترميز HEVC الجديد الذي يقدم جودة أعلى مع معدلات بت أقل. وباستخدام تقنية البث المحسّنة من Twitch، يتم ضبط جودة البث تلقائيًا حسب سرعة الإنترنت، ليحصل المشاهدون على أفضل تجربة مشاهدة بدون تقطيع أو تحميل. التوجّه إلى الصفحة الرئيسية لصانع المحتوى متاح الآن للتسجيل والمشاركة في الإصدار التجريبي — وسيتم تفعيل الوصول فورًا لبعض الحسابات للبث مباشرة من TwitchCon بدقة 2K.
• نقدّم أيضًا ميزة “الكومبو”. تمنح الكومبو المشاهدين طرقًا جديدة للتفاعل مع البث والتعبير عن أنفسهم — مع دعم صانع المحتوى ماديًا في الوقت نفسه. تتيح الخاصية لأي شخص دعم قناتك، وتبدأ بمساهمة بسيطة من البتات، وهي مبنية حول التفاعل مع لحظاتك — وهو ما تقوم به الدردشة أساسًا. يبدأ الكومبو بضغطة واحدة، تحفّز باقي المشاهدين على الاستمرار وتطلق تأثيرات أكبر تدريجيًا.
• قريبًا، سيتمكن مقدمو البث من تشغيل عروضهم الترويجية الخاصة على إهداء الاشتراكات — سواء للاحتفال بذكرى سنوية، أو لأنهم يرغبون بذلك ببساطة. في البداية، سيُمنح الشركاء والمنتسبون 70 ساعة من وقت العروض الترويجية يمكن استخدامها ضمن سبع حملات مختلفة خلال العام. حاليًا، تقتصر العروض على خصم 35٪ على حزم 5+ من إهداءات الاشتراك، لكننا نستكشف أنواعًا أخرى من العروض الترويجية أيضًا.
• نجعل الوصول إلى حالة الانتساب أكثر سهولة. يمكن لصناع المحتوى العثور على الشروط المحدّثة في لوحة تحكم صانع المحتوى أو على صفحة المساعدة. ولمن لم يصلوا إلى حالة الانتساب بعد، أضفنا هذا الأسبوع تحديثًا جديدًا يتيح الوصول إلى الأموال المكتسبة من البث قبل الوصول إلى حد الدفع الأدنى.
• ومع ازدحام الجداول اليومية، قد لا يتمكن المشاهدون من متابعة البث الكامل، لكنهم دائمًا ما يجدون دقائق قليلة للاطلاع على ما فاتهم عبر موجز المقاطع. لذا، نعمل على جعل المقاطع أكثر جاذبية من خلال إضافة التعليقات والتفاعلات. كما نعمل على تسهيل إنشاء المقاطع ومشاركتها عبر تحديثات جديدة مثل عملية القصّ الأقل إزعاجًا، وأمر دردشة القص الرسمي، وتجارب مستقبلية تساعد مقدمي البث على صياغة مقاطع يمكنهم مراجعتها وتعديلها ونشرها لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، تساهم مشاهدة المقاطع الآن في سلسلة المشاهدات للمستخدم.
• نطرح أيضًا ميزة الإرجاع. سيتمكن المشاهدون من إعادة البث إلى الجزء الذي فاتهم، ثم المتابعة من اللحظة الحالية. سنبدأ باختبار الميزة مع عدد محدود من المشاهدين هذا الصيف لتحسين التجربة.
• وفي سياق تحسين تجربة تطبيق الهاتف، سهّلنا عملية بدء دردشة مشتركة وإدارتها على الهاتف. ما يتيح للجميع —وخاصة مقدمي بث الحياة الواقعية— التعاون بسهولة أثناء التنقل. سيتم طرح هذا التحديث لجميع مقدمي البث الشهر المقبل.
• نطرح أيضًا ميزة "عرض المشرفين" على تطبيق Android. يمنح هذا التحديث المشرفين وصولًا أسهل إلى أهم أدواتهم المصممة لتجربة الشاشة الصغيرة. سيبدأ طرح التحديث على تطبيق Twitch في Android يوم الإثنين.
• وأخيرًا، نطلق نادي مشرفي Twitch. يساعد المشرفون في حماية مجتمعاتهم المفضلة، ويستحقون أيضًا مساحة خاصة بهم. على غرار Unity Guilds ونوادي صناع المحتوى، يهدف نادي مشرفي Twitch إلى تعزيز التواصل وبناء المجتمع. إنه مساحة خاصة جديدة على Discord للمشرفين يمكنهم من خلالها التواصل، وتبادل الأفكار، والمشاركة في ورش تعليمية.
وقد انطلقت احتفالات الذكرى العاشرة لTwitch مع TwitchCon روتردام، على أن يُنظَّم حدث رئيسي آخر في مدينة سان دييغو في وقت لاحق من هذا العام. وخلال الجلسة الافتتاحية، شاركت Twitch مجموعة من التحديثات التي تشمل تحسينات في تطبيق الهاتف، وتوسيع آليات تحقيق الدخل، وتوفير أدوات جديدة لمجتمع Twitch، ودعم شامل لصُنّاع المحتوى.
إعلانات حفل افتتاح TwitchCon روتردام
• سنطلق قريبًا دعم اللغة العربية من اليمين إلى اليسار على Twitch. تُعد العربية من أكثر اللغات استخدامًا عالميًا، وسيسمح هذا التحديث بانضمام المزيد من المستخدمين إلى Twitch وتكوين مجتمعاتهم الخاصة. سنكشف عن مزيد من التفاصيل في الصيف.
• لتحسين عرض البث على الأجهزة الصغيرة، ستطلق Twitch البث العمودي. حيث سيسهل العرض العمودي الجديد مشاركة المشاهدين في الأحداث وقطارات الهايب والدعم من خلال الاشتراك وإرسال الهدايا والتشجيع وهم يشاهدون البث بشاشة كاملة.
• ستضيف أيضًا Twitch القدرة على البث بتنسيق مزدوج ضمن هذا التحديث — أي يمكن لصانعي المحتوى البث بالتنسيقين العمودي والأفقي في الوقت نفسه. سيتم البدء بالتجارب على البث بتنسيق مزدوج ووضع المسرح العمودي الجديد، بالتعاون مع عدد قليل من القنوات هذا الصيف قبل توسيع النطاق تدريجيًا ليشمل المزيد من المستخدمين في وقت لاحق منه هذا العام
• بدءًا من اليوم، تبدأ بطرح ميزة البث بدقة 2K في الإصدار التجريبي المفتوح لجميع الشركاء والمنتسبين. البث بدقة 2K يستخدم ترميز HEVC الجديد الذي يقدم جودة أعلى مع معدلات بت أقل. وباستخدام تقنية البث المحسّنة من Twitch، يتم ضبط جودة البث تلقائيًا حسب سرعة الإنترنت، ليحصل المشاهدون على أفضل تجربة مشاهدة بدون تقطيع أو تحميل. التوجّه إلى الصفحة الرئيسية لصانع المحتوى متاح الآن للتسجيل والمشاركة في الإصدار التجريبي — وسيتم تفعيل الوصول فورًا لبعض الحسابات للبث مباشرة من TwitchCon بدقة 2K.
• نقدّم أيضًا ميزة “الكومبو”. تمنح الكومبو المشاهدين طرقًا جديدة للتفاعل مع البث والتعبير عن أنفسهم — مع دعم صانع المحتوى ماديًا في الوقت نفسه. تتيح الخاصية لأي شخص دعم قناتك، وتبدأ بمساهمة بسيطة من البتات، وهي مبنية حول التفاعل مع لحظاتك — وهو ما تقوم به الدردشة أساسًا. يبدأ الكومبو بضغطة واحدة، تحفّز باقي المشاهدين على الاستمرار وتطلق تأثيرات أكبر تدريجيًا.
• قريبًا، سيتمكن مقدمو البث من تشغيل عروضهم الترويجية الخاصة على إهداء الاشتراكات — سواء للاحتفال بذكرى سنوية، أو لأنهم يرغبون بذلك ببساطة. في البداية، سيُمنح الشركاء والمنتسبون 70 ساعة من وقت العروض الترويجية يمكن استخدامها ضمن سبع حملات مختلفة خلال العام. حاليًا، تقتصر العروض على خصم 35٪ على حزم 5+ من إهداءات الاشتراك، لكننا نستكشف أنواعًا أخرى من العروض الترويجية أيضًا.
• نجعل الوصول إلى حالة الانتساب أكثر سهولة. يمكن لصناع المحتوى العثور على الشروط المحدّثة في لوحة تحكم صانع المحتوى أو على صفحة المساعدة. ولمن لم يصلوا إلى حالة الانتساب بعد، أضفنا هذا الأسبوع تحديثًا جديدًا يتيح الوصول إلى الأموال المكتسبة من البث قبل الوصول إلى حد الدفع الأدنى.
• ومع ازدحام الجداول اليومية، قد لا يتمكن المشاهدون من متابعة البث الكامل، لكنهم دائمًا ما يجدون دقائق قليلة للاطلاع على ما فاتهم عبر موجز المقاطع. لذا، نعمل على جعل المقاطع أكثر جاذبية من خلال إضافة التعليقات والتفاعلات. كما نعمل على تسهيل إنشاء المقاطع ومشاركتها عبر تحديثات جديدة مثل عملية القصّ الأقل إزعاجًا، وأمر دردشة القص الرسمي، وتجارب مستقبلية تساعد مقدمي البث على صياغة مقاطع يمكنهم مراجعتها وتعديلها ونشرها لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، تساهم مشاهدة المقاطع الآن في سلسلة المشاهدات للمستخدم.
• نطرح أيضًا ميزة الإرجاع. سيتمكن المشاهدون من إعادة البث إلى الجزء الذي فاتهم، ثم المتابعة من اللحظة الحالية. سنبدأ باختبار الميزة مع عدد محدود من المشاهدين هذا الصيف لتحسين التجربة.
• وفي سياق تحسين تجربة تطبيق الهاتف، سهّلنا عملية بدء دردشة مشتركة وإدارتها على الهاتف. ما يتيح للجميع —وخاصة مقدمي بث الحياة الواقعية— التعاون بسهولة أثناء التنقل. سيتم طرح هذا التحديث لجميع مقدمي البث الشهر المقبل.
• نطرح أيضًا ميزة "عرض المشرفين" على تطبيق Android. يمنح هذا التحديث المشرفين وصولًا أسهل إلى أهم أدواتهم المصممة لتجربة الشاشة الصغيرة. سيبدأ طرح التحديث على تطبيق Twitch في Android يوم الإثنين.
• وأخيرًا، نطلق نادي مشرفي Twitch. يساعد المشرفون في حماية مجتمعاتهم المفضلة، ويستحقون أيضًا مساحة خاصة بهم. على غرار Unity Guilds ونوادي صناع المحتوى، يهدف نادي مشرفي Twitch إلى تعزيز التواصل وبناء المجتمع. إنه مساحة خاصة جديدة على Discord للمشرفين يمكنهم من خلالها التواصل، وتبادل الأفكار، والمشاركة في ورش تعليمية.
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