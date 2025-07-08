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شقق ويستيريا الفاخرة تنضم إلى عالم الفخامة في ذا ريزيدنسز في غاريا بوكيت على الواجهة البحرية للاغونا بوكيت
(MENAFN- PRCO) 03 يوليو2025 – يسرّ مجموعة بانيان الإعلان عن إطلاق مبنى ويستيريا السكني الجديد الذي ينضم إلى مشروع ذا ريزيدنسز في غاريا بوكيت، داخل منتجع لاغونا بوكيت الأيقوني. يُجسّد هذا المبنى مفهوماً معيشياً متكاملاً ومريحاً على مدار العام، مستوحى من فلسفة غاريا التي تضع الصحة في قلب كل تجربة. ويُعدّ ملاذاً استوائياً عصرياً، يجمع بتناغم بين اللمسات الفاخرة وتجارب الاسترخاء والتجدّد، على بُعد خطوات فقط من الرمال البيضاء لـشاطئ بانغ تاو، في واحدة من أكثر المناطق جذباً على الساحل الغربي من بوكيت.
يتزامن اكتمال مبنى ويستيريا مع الافتتاح المنتظر لـفندق غاريا بوكيت الجديد الذي يُعدّ أوّل فندق يُفتتح في لاغونا بوكيت منذ سنوات. ويتميّز هذا الفندق بتركيزه الكامل على العافية والصحة الشاملة، من خلال مرافق متقدّمة تشمل علاجات سبا مجدّدة للنشاط، برامج متخصّصة في اللياقة البدنية، مساحات هادئة للاسترخاء، وتجارب مدروسة تركّز على اليقظة الذهنية، العافية والصحة، والحيوية.
يستفيد المقيمون في المبنى من موقعه المتميّز بمحاذاة هذا الملاذ الصحّي، حيث تمّ تصميم كل تفصيل بعناية ليعزّز شعور الانسجام مع الطبيعة. وتحيط بالمكان مناظر خلّابة تمتدّ بين المساحات الخضراء الغنّاء، المسطحات المائية المتدفّقة، والزوايا الهادئة المخصّصة للتأمّل. كل ذلك على مقربة من الرمال الناعمة والمياه الفيروزية لشاطئ بانغ تاو. ولمن يبحث عن أجواء أكثر حيوية، يقدّم المجمّع نادياً شاطئياً أنيقاً يضمّ مسبحين، أحدهما للسباحة والآخر للحفلات، مباشرة على الواجهة البحرية.
يضمّ مبنى ويستيريا السكني البوتيكي مجموعة محدودة من الشقق الحصرية التي صُمّمت بعناية لتناسب مختلف أساليب الحياة، مع خيارات تتنوّع بين غرفة نوم واحدة أو غرفتَين. وتتراوح المساحات من 57 متراً مربعاً لشقق الغرفة الواحدة، إلى 116 متراً مربعاً للوحدات المؤلّفة من غرفتَين.
تستوحي التصاميم الداخلية ألوانها وقواماتها من تدرّجات دافئة، حيث تتناغم الخطوط الطبيعية مع الأسلوب العصري البسيط لابتكار أجواء مريحة تنبض بالأناقة والدفء. وتتمتّع جميع الشقق بتصميم مواجه للشرق، فتتيح للنور الطبيعي الانسياب إلى المساحات طوال ساعات النهار. تبدأ الأسعار من 13.5 مليون بات تايلندي، أي ما يعادل نحو 418 ألف دولار أميريكي.
بعكس المراحل السابقة من مشروع ذا ريزيدنسز في غاريا بوكيت، صُمّم ويستيريا خصيصاً للإقامة الدائمة على مدار العام، من دون أن يخضع لإدارة فندق غاريا نفسها. ويوفّر هذا المفهوم للمالكين مرونة كاملة وتحكّماً تاماً في وحداتهم السكنية، مع خيار الانضمام إلى برنامج التأجير "بانيان ليفينغ" للاستفادة من عوائد مالية عند مغادرتهم للشقة.
يقع المبنى في قلب منتجع لاغونا بوكيت المشهور، الوجهة المتكاملة الأبرز في آسيا، ليوفّر أسلوب حياة يجمع بين الراحة والرفاهية. يتميّز هذا المنتجع بإطلالة ساحرة على شاطئ بانغ تاو الخلّاب، وتحيط به مساحات خضراء مترامية تمتدّ على أكثر من 1000 فدان. كما يقدّم باقة غنيّة من المرافق والخدمات، تتنوّع بين مطاعم عالمية، فعاليات اجتماعية نابضة بالحياة، ومراكز سبا حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن ملعب لاغونا غولف بوكيت الذي نال لقب "أفضل ملعب غولف في تايلاند" من جوائز الغولف العالمية. وبفضل قربه من مطار بوكيت الدولي الذي يبعُد مسافة 30 دقيقة فقط، يوفّر ويستيريا توازناً مثالياً بين سهولة الوصول وروعة العيش في أجواء استوائية فريدة.
كذلك، يستفيد المالكون من امتيازات حصرية، خصومات، ومكافآت من خلال برنامج "ذا سانتشواري كلوب" التابع للعلامة، والذي يتيح لهم الوصول إلى شبكة مجموعة بانيان العالمية من العقارات الفاخرة في أشهر الوجهات حول العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المالكون الجدد من مزايا برنامج "لاغونا أدفانتج" الذي أُطلق مؤخراً ليطرح مجموعة من خدمات ما بعد البيع المصمّمة لتسهيل تجربة العيش في بوكيت. تشمل هذه المزايا عاماً كاملاً من خدمات إدارة الممتلكات والمناطق المشتركة مجاناً، وتأميناً مجانياً لمدة سنة، إلى جانب أسعار تفضيلية على خدمات الرعاية الصحية. كما يقدّم البرنامج تسجيلاً مجانياً لمدة عام في حضانة "سيلك" المرموقة داخل المنتجع، وخصماً بنسبة 50% على رسوم السنة الأولى في اثنتين من أبرز المدارس الدولية في بوكيت: المدرسة البريطانية الدولية في بوكيت، ومدرسة هيدستارت الدولية.
تُعدّ بوكيت وجهة مثالية للعيش في أجواء استوائية بامتياز، بفضل مناخها المعتدل، نسيمها العليل، وتكاليف المعيشة المدروسة. كما توفّر الجزيرة وصولاً سهلاً إلى مرافق صحية عالمية، مدارس دولية مرموقة، ومراكز تسوّق حديثة. ومع إطلاق مبنى ويستيريا، تواصل مجموعة بانيان رسم ملامح جديدة لأسلوب الحياة المعاصر، عبر تجربة متكاملة تمزج بين الرفاهية، الراحة، والعافية.
تُعدّ فنادق ومنتجعات لاغونا شركة مدرجة في بورصتَي تايلاند وسنغافورة، ضمن تحالف استراتيجي مع مجموعة بانيان تري القابضة المحدودة.
يتزامن اكتمال مبنى ويستيريا مع الافتتاح المنتظر لـفندق غاريا بوكيت الجديد الذي يُعدّ أوّل فندق يُفتتح في لاغونا بوكيت منذ سنوات. ويتميّز هذا الفندق بتركيزه الكامل على العافية والصحة الشاملة، من خلال مرافق متقدّمة تشمل علاجات سبا مجدّدة للنشاط، برامج متخصّصة في اللياقة البدنية، مساحات هادئة للاسترخاء، وتجارب مدروسة تركّز على اليقظة الذهنية، العافية والصحة، والحيوية.
يستفيد المقيمون في المبنى من موقعه المتميّز بمحاذاة هذا الملاذ الصحّي، حيث تمّ تصميم كل تفصيل بعناية ليعزّز شعور الانسجام مع الطبيعة. وتحيط بالمكان مناظر خلّابة تمتدّ بين المساحات الخضراء الغنّاء، المسطحات المائية المتدفّقة، والزوايا الهادئة المخصّصة للتأمّل. كل ذلك على مقربة من الرمال الناعمة والمياه الفيروزية لشاطئ بانغ تاو. ولمن يبحث عن أجواء أكثر حيوية، يقدّم المجمّع نادياً شاطئياً أنيقاً يضمّ مسبحين، أحدهما للسباحة والآخر للحفلات، مباشرة على الواجهة البحرية.
يضمّ مبنى ويستيريا السكني البوتيكي مجموعة محدودة من الشقق الحصرية التي صُمّمت بعناية لتناسب مختلف أساليب الحياة، مع خيارات تتنوّع بين غرفة نوم واحدة أو غرفتَين. وتتراوح المساحات من 57 متراً مربعاً لشقق الغرفة الواحدة، إلى 116 متراً مربعاً للوحدات المؤلّفة من غرفتَين.
تستوحي التصاميم الداخلية ألوانها وقواماتها من تدرّجات دافئة، حيث تتناغم الخطوط الطبيعية مع الأسلوب العصري البسيط لابتكار أجواء مريحة تنبض بالأناقة والدفء. وتتمتّع جميع الشقق بتصميم مواجه للشرق، فتتيح للنور الطبيعي الانسياب إلى المساحات طوال ساعات النهار. تبدأ الأسعار من 13.5 مليون بات تايلندي، أي ما يعادل نحو 418 ألف دولار أميريكي.
بعكس المراحل السابقة من مشروع ذا ريزيدنسز في غاريا بوكيت، صُمّم ويستيريا خصيصاً للإقامة الدائمة على مدار العام، من دون أن يخضع لإدارة فندق غاريا نفسها. ويوفّر هذا المفهوم للمالكين مرونة كاملة وتحكّماً تاماً في وحداتهم السكنية، مع خيار الانضمام إلى برنامج التأجير "بانيان ليفينغ" للاستفادة من عوائد مالية عند مغادرتهم للشقة.
يقع المبنى في قلب منتجع لاغونا بوكيت المشهور، الوجهة المتكاملة الأبرز في آسيا، ليوفّر أسلوب حياة يجمع بين الراحة والرفاهية. يتميّز هذا المنتجع بإطلالة ساحرة على شاطئ بانغ تاو الخلّاب، وتحيط به مساحات خضراء مترامية تمتدّ على أكثر من 1000 فدان. كما يقدّم باقة غنيّة من المرافق والخدمات، تتنوّع بين مطاعم عالمية، فعاليات اجتماعية نابضة بالحياة، ومراكز سبا حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن ملعب لاغونا غولف بوكيت الذي نال لقب "أفضل ملعب غولف في تايلاند" من جوائز الغولف العالمية. وبفضل قربه من مطار بوكيت الدولي الذي يبعُد مسافة 30 دقيقة فقط، يوفّر ويستيريا توازناً مثالياً بين سهولة الوصول وروعة العيش في أجواء استوائية فريدة.
كذلك، يستفيد المالكون من امتيازات حصرية، خصومات، ومكافآت من خلال برنامج "ذا سانتشواري كلوب" التابع للعلامة، والذي يتيح لهم الوصول إلى شبكة مجموعة بانيان العالمية من العقارات الفاخرة في أشهر الوجهات حول العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المالكون الجدد من مزايا برنامج "لاغونا أدفانتج" الذي أُطلق مؤخراً ليطرح مجموعة من خدمات ما بعد البيع المصمّمة لتسهيل تجربة العيش في بوكيت. تشمل هذه المزايا عاماً كاملاً من خدمات إدارة الممتلكات والمناطق المشتركة مجاناً، وتأميناً مجانياً لمدة سنة، إلى جانب أسعار تفضيلية على خدمات الرعاية الصحية. كما يقدّم البرنامج تسجيلاً مجانياً لمدة عام في حضانة "سيلك" المرموقة داخل المنتجع، وخصماً بنسبة 50% على رسوم السنة الأولى في اثنتين من أبرز المدارس الدولية في بوكيت: المدرسة البريطانية الدولية في بوكيت، ومدرسة هيدستارت الدولية.
تُعدّ بوكيت وجهة مثالية للعيش في أجواء استوائية بامتياز، بفضل مناخها المعتدل، نسيمها العليل، وتكاليف المعيشة المدروسة. كما توفّر الجزيرة وصولاً سهلاً إلى مرافق صحية عالمية، مدارس دولية مرموقة، ومراكز تسوّق حديثة. ومع إطلاق مبنى ويستيريا، تواصل مجموعة بانيان رسم ملامح جديدة لأسلوب الحياة المعاصر، عبر تجربة متكاملة تمزج بين الرفاهية، الراحة، والعافية.
تُعدّ فنادق ومنتجعات لاغونا شركة مدرجة في بورصتَي تايلاند وسنغافورة، ضمن تحالف استراتيجي مع مجموعة بانيان تري القابضة المحدودة.
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