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مؤسسة قطر تحتفل بفعاليات اليوم العالمي لكرة الطائرة في سنته الأولى
(MENAFN- qf) الدوحة، قطر، 7 يوليو 2025: بمناسبة اليوم العالمي الأول لكرة الطائرة الذي يصادف السابع من يوليو، أطلقت مؤسسة قطر مجموعة من الأنشطة المجتمعية المتنوعة لتعزيز هذه الرياضة على جميع المستويات، علاوةً على تشجيع المجتمع المحلي على ممارستها وجعلها عادة وممارسة ثقافية ذات بعد شمولي.
اعتبارًا من هذا العام فصاعدًا، ستحتفل بلدان المعمور سنويًا باليوم العالمي لكرة الطائرة في 7 يوليو، وذلك ضمن إطار مبادرة عالمية أطلقها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) – الهيئة المسؤولة عن تعزيز هذه الرياضة والترويج لها. ومن خلال إحيائها لهذه المناسبة، تدعم مؤسسة قطر رسالة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة المتمثلة بتنمية ونشر هذه الرياضة في قطر، وكذلك الاحتفال بها بجميع أشكالها.
وفي هذا السياق، قالت خلود العالي، المدير التنفيذي للمشاركة المجتمعية والبرامج بمؤسسة قطر: "نفخر باحتفالنا باليوم العالمي لكرة الطائرة في عامه الأول، وبالمشاركة فيه من خلال إقامة فعاليات وأنشطة تسلط الضوء على دور الرياضة في تعزيز أواصر مجتمعنا".
وأضافت: "نؤمن في مؤسسة قطر بقدرة الرياضة على تعزيز التواصل بين الناس، ذلك أن الفعاليات التي نُنظمها المؤسسة، من منافسات أو مباريات، تعد مساحات ترحيبية وشاملة يلتئم في إطارها أفراد المجتمع من جميع الأعمار والقدرات لتعلم شيء جديد، والحفاظ على نشاطهم البدني، وبناء علاقات مع بعضهم البعض، والاستمتاع بوقتهم".
بدورها، صرّحت آمنة الكواري، عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للكرة الطائرة ورئيسة لجنة رياضة المرأة بالاتحاد: "يُسعدنا التعاون مع مؤسسة قطر للاحتفال باليوم العالمي لكرة الطائرة، حيث تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتمكين المرأة والشباب من خلال الرياضة".
وتابعت: "من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات خاصة بكرة الطائرة خلال "أمسية السيدات"، فإننا نهدف من وراء ذلك إلى إلهام جيل جديد من الرياضيّات وتعزيز الأثر الإيجابي للّياقة البدنية على نمو المجتمع ككل".
انطلقت الاحتفالات في مؤسسة قطر بتنظيم ورشتي عمل حول كرة الطائرة، استهدفتا الفتيان والفتيات لأجل تعريفهم بتجليات هذه الرياضة، وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية، وغرس حب النشاط البدني في نفوسهم مدى الحياة. وعُقدت الورشتان في المركز الترفيهي بأكاديمية العوسج بالمدينة التعليمية ضمن فعاليات برنامج "مخيمنا" الصيفي التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، بالتعاون مع "شركة توب فوليبول" (Top Volleyball)، وذلك بمشاركة أكثر من 44 طفلاً.
كما استضافت مؤسسة قطر بطولة كرة الطائرة المخصصة للسيدات بالتعاون مع "سبورتس لاب" (Sports Lab). وقد جمعت البطولة، التي أُقيمت في أكاديمية قطر – الدوحة، ثماني فرق من جميع أنحاء البلاد. وشهدت مشاركة أكثر من 60 سيدة وسط أجواء تميّزت بالروح الرياضية والعمل الجماعي.
ومن بين هؤلاء السيدات، شاركت بيا صليبا، وهي طالبة لبنانية تبلغ من العمر 15 سنةً وتتابع دراستها في المدرسة الإنجليزية الحديثة، ضمن فريق مؤسسة قطر. وبهذا الشأن، قالت بيا: "لطالما أحببت الكرة الطائرة لما يواكب ممارستها من حيوية ومهارات بناء روح الفريق، والحماس الذي نشعر به في الملعب".
وأضافت: "لقد ساعدتني تجربتي بمؤسسة قطر خلال العام الماضي على صقل تجربتي سواء داخل الملعب أو خارجه؛ كما شجعتني البيئة الداعمة هناك على بذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها".
وبمناسبة اليوم العالمي الأول لكرة الطائرة، قالت بيا: "إن الانتماء إلى مشروع كهذا يتعدى في بعده مجرد فريق أو مباراة، ويعني لي الكثير. ويذكّرني الانضمام إلى عائلة الكرة الطائرة العالمية بأن هذه الرياضة تربط الناس من جميع أنحاء العالم، وأننا جميعًا يُوحّدنا شغف واحد".
وأردفت بقولها: "إن الاحتفال باليوم العالمي لكرة الطائرة أشبه بالانتماء إلى شبكة عالمية تُعنى بالوحدة والفرح ودفع بعضنا البعض للأمام".
من جهتها، قالت صباح أبو شاويش، فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 27عامًا، وتُنافس أيضًا في البطولة ضمن فريق مؤسسة قطر: "لقد أحببت الكرة الطائرة منذ أن كنت طفلة، فهي لطالما كانت الرياضة المفضلة لدي".
وتابعت: "خلال سنوات دراستي كنتُ أفتخر بكوني قائدة للفريق، الأمر الذي ساعدني على بناء مهارات القيادة والعمل بروح الفريق منذ الصغر. وقد منحني لعب كرة الطائرة الإحساس بالثقة وتبني ثقافة الانضباط والانتماء للآخرين. كما ساعدني انضمامي إلى فريق كرة الطائرة في مؤسسة قطر على مواصلة تطوير مهاراتي الشخصية والرياضية ضمن بيئة داعمة وشاملة".
واختتمت حديثها قائلة: "إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من مجتمع الكرة الطائرة العالمي في هذا اليوم المميز، فكرة الطائرة ليست مجرد لعبة، بل هي وسيلة لتوحيد الشعوب من مختلف الثقافات والحضارات. كما أن الاحتفال بأول يوم عالمي لكرة الطائرة يُشعرني بالفخر لكوني أنتمي لمجتمع دولي يتقاسم نفس مشاعر الحب والشغف بهذه الرياضة الجميلة".
وفي إطار احتفالات اليوم العالمي لكرة الطائرة، تتعاون مؤسسة قطر مع الاتحاد القطري للكرة الطائرة لتنظيم أنشطة وفعاليات تحتفي بهذه الرياضة خلال "أمسية السيدات" التي تُنظم في استاد المدينة التعليمية يوم الثلاثاء 8 يوليو - علمًا بأن الأمسية مخصصة للسيدات والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ست سنوات فما فوق. وتتضمن الأمسية عروضًا حية وألعابًا شيّقة وورش عمل تناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، وذلك بمشاركة لاعبات من الاتحاد القطري لكرة الطائرة، بما يُعزز الحضور النسوي في المشهد الرياضي في قطر.
اعتبارًا من هذا العام فصاعدًا، ستحتفل بلدان المعمور سنويًا باليوم العالمي لكرة الطائرة في 7 يوليو، وذلك ضمن إطار مبادرة عالمية أطلقها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) – الهيئة المسؤولة عن تعزيز هذه الرياضة والترويج لها. ومن خلال إحيائها لهذه المناسبة، تدعم مؤسسة قطر رسالة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة المتمثلة بتنمية ونشر هذه الرياضة في قطر، وكذلك الاحتفال بها بجميع أشكالها.
وفي هذا السياق، قالت خلود العالي، المدير التنفيذي للمشاركة المجتمعية والبرامج بمؤسسة قطر: "نفخر باحتفالنا باليوم العالمي لكرة الطائرة في عامه الأول، وبالمشاركة فيه من خلال إقامة فعاليات وأنشطة تسلط الضوء على دور الرياضة في تعزيز أواصر مجتمعنا".
وأضافت: "نؤمن في مؤسسة قطر بقدرة الرياضة على تعزيز التواصل بين الناس، ذلك أن الفعاليات التي نُنظمها المؤسسة، من منافسات أو مباريات، تعد مساحات ترحيبية وشاملة يلتئم في إطارها أفراد المجتمع من جميع الأعمار والقدرات لتعلم شيء جديد، والحفاظ على نشاطهم البدني، وبناء علاقات مع بعضهم البعض، والاستمتاع بوقتهم".
بدورها، صرّحت آمنة الكواري، عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للكرة الطائرة ورئيسة لجنة رياضة المرأة بالاتحاد: "يُسعدنا التعاون مع مؤسسة قطر للاحتفال باليوم العالمي لكرة الطائرة، حيث تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتمكين المرأة والشباب من خلال الرياضة".
وتابعت: "من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات خاصة بكرة الطائرة خلال "أمسية السيدات"، فإننا نهدف من وراء ذلك إلى إلهام جيل جديد من الرياضيّات وتعزيز الأثر الإيجابي للّياقة البدنية على نمو المجتمع ككل".
انطلقت الاحتفالات في مؤسسة قطر بتنظيم ورشتي عمل حول كرة الطائرة، استهدفتا الفتيان والفتيات لأجل تعريفهم بتجليات هذه الرياضة، وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية، وغرس حب النشاط البدني في نفوسهم مدى الحياة. وعُقدت الورشتان في المركز الترفيهي بأكاديمية العوسج بالمدينة التعليمية ضمن فعاليات برنامج "مخيمنا" الصيفي التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، بالتعاون مع "شركة توب فوليبول" (Top Volleyball)، وذلك بمشاركة أكثر من 44 طفلاً.
كما استضافت مؤسسة قطر بطولة كرة الطائرة المخصصة للسيدات بالتعاون مع "سبورتس لاب" (Sports Lab). وقد جمعت البطولة، التي أُقيمت في أكاديمية قطر – الدوحة، ثماني فرق من جميع أنحاء البلاد. وشهدت مشاركة أكثر من 60 سيدة وسط أجواء تميّزت بالروح الرياضية والعمل الجماعي.
ومن بين هؤلاء السيدات، شاركت بيا صليبا، وهي طالبة لبنانية تبلغ من العمر 15 سنةً وتتابع دراستها في المدرسة الإنجليزية الحديثة، ضمن فريق مؤسسة قطر. وبهذا الشأن، قالت بيا: "لطالما أحببت الكرة الطائرة لما يواكب ممارستها من حيوية ومهارات بناء روح الفريق، والحماس الذي نشعر به في الملعب".
وأضافت: "لقد ساعدتني تجربتي بمؤسسة قطر خلال العام الماضي على صقل تجربتي سواء داخل الملعب أو خارجه؛ كما شجعتني البيئة الداعمة هناك على بذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها".
وبمناسبة اليوم العالمي الأول لكرة الطائرة، قالت بيا: "إن الانتماء إلى مشروع كهذا يتعدى في بعده مجرد فريق أو مباراة، ويعني لي الكثير. ويذكّرني الانضمام إلى عائلة الكرة الطائرة العالمية بأن هذه الرياضة تربط الناس من جميع أنحاء العالم، وأننا جميعًا يُوحّدنا شغف واحد".
وأردفت بقولها: "إن الاحتفال باليوم العالمي لكرة الطائرة أشبه بالانتماء إلى شبكة عالمية تُعنى بالوحدة والفرح ودفع بعضنا البعض للأمام".
من جهتها، قالت صباح أبو شاويش، فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 27عامًا، وتُنافس أيضًا في البطولة ضمن فريق مؤسسة قطر: "لقد أحببت الكرة الطائرة منذ أن كنت طفلة، فهي لطالما كانت الرياضة المفضلة لدي".
وتابعت: "خلال سنوات دراستي كنتُ أفتخر بكوني قائدة للفريق، الأمر الذي ساعدني على بناء مهارات القيادة والعمل بروح الفريق منذ الصغر. وقد منحني لعب كرة الطائرة الإحساس بالثقة وتبني ثقافة الانضباط والانتماء للآخرين. كما ساعدني انضمامي إلى فريق كرة الطائرة في مؤسسة قطر على مواصلة تطوير مهاراتي الشخصية والرياضية ضمن بيئة داعمة وشاملة".
واختتمت حديثها قائلة: "إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من مجتمع الكرة الطائرة العالمي في هذا اليوم المميز، فكرة الطائرة ليست مجرد لعبة، بل هي وسيلة لتوحيد الشعوب من مختلف الثقافات والحضارات. كما أن الاحتفال بأول يوم عالمي لكرة الطائرة يُشعرني بالفخر لكوني أنتمي لمجتمع دولي يتقاسم نفس مشاعر الحب والشغف بهذه الرياضة الجميلة".
وفي إطار احتفالات اليوم العالمي لكرة الطائرة، تتعاون مؤسسة قطر مع الاتحاد القطري للكرة الطائرة لتنظيم أنشطة وفعاليات تحتفي بهذه الرياضة خلال "أمسية السيدات" التي تُنظم في استاد المدينة التعليمية يوم الثلاثاء 8 يوليو - علمًا بأن الأمسية مخصصة للسيدات والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ست سنوات فما فوق. وتتضمن الأمسية عروضًا حية وألعابًا شيّقة وورش عمل تناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، وذلك بمشاركة لاعبات من الاتحاد القطري لكرة الطائرة، بما يُعزز الحضور النسوي في المشهد الرياضي في قطر.
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