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انطلق واكتشف: سيارة جايكو J5 تخطف الأنظار خلال تجربة قيادة إقليمية في دبي
(MENAFN- Massive Media ME) تحت شعار "انطلق واكتشف"، رفعت علامة جايكو الستار عن سيارتها الجديدة جايكو J5 خلال تجربة قيادة إقليمية حصريّة أقيمت وسط الطبيعة الهادئة في منطقة البراري في دبي.
تجاوزت هذه الفعالية حدود العرض التقليدي لإمكانات السيارة، لتتحوّل إلى تجربة غامرة تحتفي بأسلوب الحياة العصري وروح الابتكار والتواصل، بحضور أكثر من 60 من أبرز الصحفيين والمؤثّرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
امتدّت تجربة القيادة على مسار حصري بطول 20 كيلومتراً ضمن أرجاء منطقة البراري الهادئة، ما أتاح للمشاركين فرصة اختبار أداء جايكو J5 السلِس على طرقات المدينة، واكتشاف مزاياها المتقدّمة في مجال السلامة، ومستوى الراحة الفائق الذي توفّره في بيئة أنيقة وعصرية. وقد صُمّمت هذه السيارة لتواكب أسلوب حياة سكّان المدن، إذ تأتي مزوّدة بنظام دفع أمامي، وتقدّم ثلاث وضعيات قيادة مرنة، العادية، الاقتصادية، والرياضية، لتلبية مختلف التفضيلات والظروف داخل المدينة بكل سلاسة.
استعرض المسار القدرات المتقدّمة التي تتمتّع بها جايكو J5، بصفتها سيارة دفع رباعي أنيقة وعملية صُمّمت بعناية لتلبية متطلّبات حياة المدينة. فقد قدّم نظام التعليق المستقل تجربة قيادة سلسة من دون أي ارتجاج، فيما وفّرت ميزة التصوير البانورامي بزاوية 540 درجة رؤية شاملة ودقيقة عند المنعطفات والممرات الضيّقة، ليمنح السائق راحة البال والثقة التامّة خلف المقود.
داخل المقصورة، قدّمت جايكو J5 تجربة حسّية متكاملة، حيث تحوّلت السيارة إلى صالة موسيقية خاصة بفضل وضعية الكاريوكي، والميكروفون المانع للضوضاء، ونظام الصوت المتطوّر من علامة SONY والمزوّد بثمانية مكبّرات. وخلال استراحة قصيرة على الطريق، انطلقت جلسة كاريوكي عفوية شارك فيها الضيوف بالغناء والضحك، بينما كانت أصداء الموسيقى تتردّد بين أشجار النخيل في البراري، في مشهد جسّد رؤية جايكو J5 كسيارة دفع رباعي تحوّل كل رحلة إلى مغامرة مرحة لا تُنسى.
إلى جانب تجربة القيادة، حظي الضيوف بفرصة استكشاف المزايا الذكية والعملية التي تقدّمها جايكو J5، ومن أبرزها، صندوق الأمتعة الرحب المصمّم ليتّسع بسهولة لحقائب السفر، أو مستلزمات التخييم، أو حتى المشتريات الكبيرة. كما نال الباب الخلفي الكهربائي الذكي إعجاب الحضور، إذ يفتح تلقائياً عند تمرير القدم أسفل الصادم الخلفي من دون الحاجة إلى استخدام اليدين، مضيفاً لمسة من الراحة والرفاهية إلى التجربة.
تضمّنت الفعالية لقاءً أنيقاً في الهواء الطلق ألقى الضوء على نظام جايكو J5 المتكامل والمصمَّم خصيصاً لعشّاق التخييم والمغامرات. وخلال هذا العرض التفاعلي، اكتشف الضيوف مجموعة من التجهيزات الذكية مثل مصابيح الليد المغناطيسية القابلة للفكّ، ومساحات التخزين المدروسة التي تحوّل السيارة إلى مركز عملي للأنشطة الخارجية. كما أظهرت سعة التخزين الكبيرة وإمكانية تحميل الأمتعة على السقف مدى جاهزية سيارة الدفع الرباعي لخوض المغامرات، لتكون الخيار الأمثل للعائلات، والمستكشفين، وسكّان المدن الباحثين عن تجارب جديدة في عطلات نهاية الأسبوع.
نجحت جايكو J5 في ترك انطباع إيجابي خلال فعالية دبي، بفضل أدائها القوي على الطرقات، وأجواء مقصورتها الحيوية، وروحها المتناغمة مع الطبيعة. فهي سيارة استثنائية تواكِب أسلوب الحياة العصري وتجسّد تطلّعات جيل جديد من المغامرين الحضريّين.
مع اقتراب الإطلاق الرسمي لسيارة جايكو J5 في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس، شكّلت تجربة القيادة هذه محطة محورية رسّخت مكانة السيارة كخيار عصري نابض بالحياة في فئة سيارات الدفع الرباعي. فهي موجّهة لأولئك الذين لا يرون في القيادة مجرّد وسيلة تنقّل، بل امتداداً لشخصيّتهم، وتعبيراً عن شغفهم بالحرية وحبّهم للحياة.
تجاوزت هذه الفعالية حدود العرض التقليدي لإمكانات السيارة، لتتحوّل إلى تجربة غامرة تحتفي بأسلوب الحياة العصري وروح الابتكار والتواصل، بحضور أكثر من 60 من أبرز الصحفيين والمؤثّرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
امتدّت تجربة القيادة على مسار حصري بطول 20 كيلومتراً ضمن أرجاء منطقة البراري الهادئة، ما أتاح للمشاركين فرصة اختبار أداء جايكو J5 السلِس على طرقات المدينة، واكتشاف مزاياها المتقدّمة في مجال السلامة، ومستوى الراحة الفائق الذي توفّره في بيئة أنيقة وعصرية. وقد صُمّمت هذه السيارة لتواكب أسلوب حياة سكّان المدن، إذ تأتي مزوّدة بنظام دفع أمامي، وتقدّم ثلاث وضعيات قيادة مرنة، العادية، الاقتصادية، والرياضية، لتلبية مختلف التفضيلات والظروف داخل المدينة بكل سلاسة.
استعرض المسار القدرات المتقدّمة التي تتمتّع بها جايكو J5، بصفتها سيارة دفع رباعي أنيقة وعملية صُمّمت بعناية لتلبية متطلّبات حياة المدينة. فقد قدّم نظام التعليق المستقل تجربة قيادة سلسة من دون أي ارتجاج، فيما وفّرت ميزة التصوير البانورامي بزاوية 540 درجة رؤية شاملة ودقيقة عند المنعطفات والممرات الضيّقة، ليمنح السائق راحة البال والثقة التامّة خلف المقود.
داخل المقصورة، قدّمت جايكو J5 تجربة حسّية متكاملة، حيث تحوّلت السيارة إلى صالة موسيقية خاصة بفضل وضعية الكاريوكي، والميكروفون المانع للضوضاء، ونظام الصوت المتطوّر من علامة SONY والمزوّد بثمانية مكبّرات. وخلال استراحة قصيرة على الطريق، انطلقت جلسة كاريوكي عفوية شارك فيها الضيوف بالغناء والضحك، بينما كانت أصداء الموسيقى تتردّد بين أشجار النخيل في البراري، في مشهد جسّد رؤية جايكو J5 كسيارة دفع رباعي تحوّل كل رحلة إلى مغامرة مرحة لا تُنسى.
إلى جانب تجربة القيادة، حظي الضيوف بفرصة استكشاف المزايا الذكية والعملية التي تقدّمها جايكو J5، ومن أبرزها، صندوق الأمتعة الرحب المصمّم ليتّسع بسهولة لحقائب السفر، أو مستلزمات التخييم، أو حتى المشتريات الكبيرة. كما نال الباب الخلفي الكهربائي الذكي إعجاب الحضور، إذ يفتح تلقائياً عند تمرير القدم أسفل الصادم الخلفي من دون الحاجة إلى استخدام اليدين، مضيفاً لمسة من الراحة والرفاهية إلى التجربة.
تضمّنت الفعالية لقاءً أنيقاً في الهواء الطلق ألقى الضوء على نظام جايكو J5 المتكامل والمصمَّم خصيصاً لعشّاق التخييم والمغامرات. وخلال هذا العرض التفاعلي، اكتشف الضيوف مجموعة من التجهيزات الذكية مثل مصابيح الليد المغناطيسية القابلة للفكّ، ومساحات التخزين المدروسة التي تحوّل السيارة إلى مركز عملي للأنشطة الخارجية. كما أظهرت سعة التخزين الكبيرة وإمكانية تحميل الأمتعة على السقف مدى جاهزية سيارة الدفع الرباعي لخوض المغامرات، لتكون الخيار الأمثل للعائلات، والمستكشفين، وسكّان المدن الباحثين عن تجارب جديدة في عطلات نهاية الأسبوع.
نجحت جايكو J5 في ترك انطباع إيجابي خلال فعالية دبي، بفضل أدائها القوي على الطرقات، وأجواء مقصورتها الحيوية، وروحها المتناغمة مع الطبيعة. فهي سيارة استثنائية تواكِب أسلوب الحياة العصري وتجسّد تطلّعات جيل جديد من المغامرين الحضريّين.
مع اقتراب الإطلاق الرسمي لسيارة جايكو J5 في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس، شكّلت تجربة القيادة هذه محطة محورية رسّخت مكانة السيارة كخيار عصري نابض بالحياة في فئة سيارات الدفع الرباعي. فهي موجّهة لأولئك الذين لا يرون في القيادة مجرّد وسيلة تنقّل، بل امتداداً لشخصيّتهم، وتعبيراً عن شغفهم بالحرية وحبّهم للحياة.
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