وفيات الأردن.. الثلاثاء 8-7-2025

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وفيات الأردن.. الثلاثاء 8-7-2025
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الثلاثاء 8-7-2025:
فارس عوض حنا وكيلة
إيمان محمد سليم شحالتوغ
نوال ابراهيم حافظ غوشة
وليد أحمد محمود البرغوثي
محمد فايز الغول
كرمة محمد حسين السراديح
عبدالرحيم اسماعيل محمود خليف
حسان عبدالرحمن الكردي
حسين عبدالرحيم علي عبد
إنا لله وإنا إليه رجعون
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