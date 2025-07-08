  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفيات الأردن.. الثلاثاء 8-7-2025

وفيات الأردن.. الثلاثاء 8-7-2025

2025-07-08 02:11:53
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الثلاثاء 8-7-2025:

فارس عوض حنا وكيلة

إيمان محمد سليم شحالتوغ

نوال ابراهيم حافظ غوشة

وليد أحمد محمود البرغوثي

محمد فايز الغول

كرمة محمد حسين السراديح

عبدالرحيم اسماعيل محمود خليف

حسان عبدالرحمن الكردي

حسين عبدالرحيم علي عبد


إنا لله وإنا إليه رجعون

MENAFN08072025000151011027ID1109771990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث