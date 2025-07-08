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فندق ريكسوس مارينا أبوظبي يقدّم تجربة شاي بعد الظهيرة استثنائية في إنفينيتي لاونج
(MENAFN- Iris Media Press Services) يومياً من الساعة 3 ظهراً حتى 7 مساءً يقدّم الفندق تجربة راقية تضم تشكيلة مختارة من الوجبات الخفيفة، إلى جانب الشاي أو القهوة، وذلك بسعر 210 درهم فقط للمجموعة الواحدة (لشخصين)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق ريكسوس مارينا أبوظبي عن تجربته الفاخرة الخاصة بشاي بعد الظهيرة في إنفينيتي لاونج يومياً من الساعة 3 ظهراً حتى 7 مساءً. تعدّ هذه التجربة الجديدة مناسبةً مثالية لشخصين مقابل 210 درهم للمجموعة الشاملة، فضلاً عن مشروبين آخرين وفقاً لما يفضله الضيف. و سيحظى الضيوف بفرصة عيش هذه التجربة بسهولة إذ لا حاجة للحجز المسبق، ويمكن زيارة الردهة في أي وقت خلال الفترة المحددة، وقضاء أحلى الأوقات مع تشكيلة شهية من الوجبات الخفيفة الفاخرة المالحة وحلوة المذاق الفاخرة.
في قلب المنتجع، تتربّع إنفينيتي لاونج في موقع استثنائي يجمع بين الحداثة والرقيّ الكلاسيكي، وتجسّد عنواناً للجلسات الغامرة بالألفة، حيث توفر مساحاتها الداخلية المصممة بذوق رفيع أجواء مثالية للقاءات الهادئة، بينما تمنح الشرفة الخارجية المفتوحة إطلالات بانورامية على مياه الخليج العربي المتلألئة. ومن الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساءً يومياً، تنبض الأجواء بنغمات الموسيقى الحيّة التي تتنوّع بين عزف الكمان الرقيق، و مقطوعات البيانو والعروض الكلاسيكية الراقصة، لتنسج تجربة حسية متكاملة من لحظات الاسترخاء والصفاء. إنها الوجهة الأمثل لاحتساء شاي بعد الظهيرة وسط أجواء تجمع بين الهدوء والرقيّ.
تحتفي قائمة شاي ما بعد الظهيرة في إنفينيتي لاونج بالنكهات المتنوعة والتفاصيل المتقنة، وتبدأ بتشكيلة فاخرة من المأكولات المالحة المحضّرة بعناية، حيث يحظى الضيوف بالمافن الإنجليزي المحشو بالأفوكادو و شرائح الحبش المدخن، و خبز الباغيت الفرنسي المزيّن ببروشيتا الطماطم الكرزية والريحان الطازج، إلى جانب شطيرة بريوش محشوة بمزيج من الطماطم اليونانية وجبن الموزاريلا وصلصة البيستو الغنية.
أما الكلاسيكيات الشهيرة، فقد أعيد تقديمها بلمسة محلية مبتكرة، مثل كعك السمسم التركي المحشو بجبنة إيزين و طماطم الكرز، و لفائف السلمون المدخن المتناغمة مع اللبنة الرقيقة ونكهة الشبت في توليفة توازن بين الفخامة والبساطة بطابع شرق أوسطي أنيق.
ولا تكتمل تجربة شاي ما بعد الظهيرة دون لمسة حلوة مترفة، وتتفنّن إنفينيتي لاونج في تقديم مجموعة راقية من الحلويات المبتكرة التي تلبي جميع الأذواق. تبدأ الرحلة بمعجنات الشو المحشوّة بكريم الشوكولاتة الداكنة، تليها قطع كعك فينانسيه بالبندق الغني والكراميل المملّح، إلى جانب ماكرون الفانيليا الهشّة المحشوّة بالتوت الطازج.
وتتواصل التجربة بنكهات منعشة ودافئة في آنٍ واحد، من تشيزكيك الليمون، إلى سترودل اللوز المحشوّ بكريمة شانتيلي الفاخرة والتوت الطازج، بالإضافة إلى سكونز الليمون والكشمش الأسود، تقدَّم مع مربى التوت الأحمر وكريمة كايمك التقليدية، في ختامٍ غني يليق بأجواء الرفاهية الهادئة التي يحتفي بها المكان.
تقدم هذه التجربة الفاخرة إلى جانب الشاي المنكّه أو القهوة حسب الاختيار، لتمنح الضيوف لحظات غامرة بالنكهات والسكينة، والدلال. ومع سياسة اللباس المريح والأنيق والترحيب بالضيوف المقيمين والزوار على حدّ سواء، تدعو إنفينيتي لاونج الجميع للاستمتاع بلمسة من التميّز في قلب المدينة.
الموعد: يومياً من الساعة 3 ظهراً حتى 7 مساءً
العرض: شاي ما بعد الظهيرة مع تشكيلة من المأكولات المالحة والحلوة بالإضافة إلى مشروبين من الشاي أو القهوة
السعر: 210 درهم للمجموعة الشاملة (لشخصين)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق ريكسوس مارينا أبوظبي عن تجربته الفاخرة الخاصة بشاي بعد الظهيرة في إنفينيتي لاونج يومياً من الساعة 3 ظهراً حتى 7 مساءً. تعدّ هذه التجربة الجديدة مناسبةً مثالية لشخصين مقابل 210 درهم للمجموعة الشاملة، فضلاً عن مشروبين آخرين وفقاً لما يفضله الضيف. و سيحظى الضيوف بفرصة عيش هذه التجربة بسهولة إذ لا حاجة للحجز المسبق، ويمكن زيارة الردهة في أي وقت خلال الفترة المحددة، وقضاء أحلى الأوقات مع تشكيلة شهية من الوجبات الخفيفة الفاخرة المالحة وحلوة المذاق الفاخرة.
في قلب المنتجع، تتربّع إنفينيتي لاونج في موقع استثنائي يجمع بين الحداثة والرقيّ الكلاسيكي، وتجسّد عنواناً للجلسات الغامرة بالألفة، حيث توفر مساحاتها الداخلية المصممة بذوق رفيع أجواء مثالية للقاءات الهادئة، بينما تمنح الشرفة الخارجية المفتوحة إطلالات بانورامية على مياه الخليج العربي المتلألئة. ومن الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساءً يومياً، تنبض الأجواء بنغمات الموسيقى الحيّة التي تتنوّع بين عزف الكمان الرقيق، و مقطوعات البيانو والعروض الكلاسيكية الراقصة، لتنسج تجربة حسية متكاملة من لحظات الاسترخاء والصفاء. إنها الوجهة الأمثل لاحتساء شاي بعد الظهيرة وسط أجواء تجمع بين الهدوء والرقيّ.
تحتفي قائمة شاي ما بعد الظهيرة في إنفينيتي لاونج بالنكهات المتنوعة والتفاصيل المتقنة، وتبدأ بتشكيلة فاخرة من المأكولات المالحة المحضّرة بعناية، حيث يحظى الضيوف بالمافن الإنجليزي المحشو بالأفوكادو و شرائح الحبش المدخن، و خبز الباغيت الفرنسي المزيّن ببروشيتا الطماطم الكرزية والريحان الطازج، إلى جانب شطيرة بريوش محشوة بمزيج من الطماطم اليونانية وجبن الموزاريلا وصلصة البيستو الغنية.
أما الكلاسيكيات الشهيرة، فقد أعيد تقديمها بلمسة محلية مبتكرة، مثل كعك السمسم التركي المحشو بجبنة إيزين و طماطم الكرز، و لفائف السلمون المدخن المتناغمة مع اللبنة الرقيقة ونكهة الشبت في توليفة توازن بين الفخامة والبساطة بطابع شرق أوسطي أنيق.
ولا تكتمل تجربة شاي ما بعد الظهيرة دون لمسة حلوة مترفة، وتتفنّن إنفينيتي لاونج في تقديم مجموعة راقية من الحلويات المبتكرة التي تلبي جميع الأذواق. تبدأ الرحلة بمعجنات الشو المحشوّة بكريم الشوكولاتة الداكنة، تليها قطع كعك فينانسيه بالبندق الغني والكراميل المملّح، إلى جانب ماكرون الفانيليا الهشّة المحشوّة بالتوت الطازج.
وتتواصل التجربة بنكهات منعشة ودافئة في آنٍ واحد، من تشيزكيك الليمون، إلى سترودل اللوز المحشوّ بكريمة شانتيلي الفاخرة والتوت الطازج، بالإضافة إلى سكونز الليمون والكشمش الأسود، تقدَّم مع مربى التوت الأحمر وكريمة كايمك التقليدية، في ختامٍ غني يليق بأجواء الرفاهية الهادئة التي يحتفي بها المكان.
تقدم هذه التجربة الفاخرة إلى جانب الشاي المنكّه أو القهوة حسب الاختيار، لتمنح الضيوف لحظات غامرة بالنكهات والسكينة، والدلال. ومع سياسة اللباس المريح والأنيق والترحيب بالضيوف المقيمين والزوار على حدّ سواء، تدعو إنفينيتي لاونج الجميع للاستمتاع بلمسة من التميّز في قلب المدينة.
الموعد: يومياً من الساعة 3 ظهراً حتى 7 مساءً
العرض: شاي ما بعد الظهيرة مع تشكيلة من المأكولات المالحة والحلوة بالإضافة إلى مشروبين من الشاي أو القهوة
السعر: 210 درهم للمجموعة الشاملة (لشخصين)
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