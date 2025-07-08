3099 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تموز (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3099 طنا، منها 2282 طن خضار، و653 طن فواكه، و164طنا من الورقيات.وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 8و20 قرشا، والبطاطا 20 و35 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 25 و40 قرشا، والليمون 100و140قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.