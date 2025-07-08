انهيار مبنى من أربعة طوابق بعد إخلاء مسبق لسكانه في اربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 8 تموز (بترا) -سيف العمري- قال محافظ اربد رضوان العتوم إن المبنى الذي أخلته الأجهزة المختصة أمس الاثنين، انهار فجر اليوم الثلاثاء.وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن البناية السكنية المنهارة مكوّنة من أربعة طوابق وتقع قرب "إشارة الدراوشة" بمدينة اربد، مؤكدا صدور توصية من مجلس البناء الوطني بإزالة المبنى بسبب خطورته الإنشائية.وقال العتوم إن الأجهزة المختصة قد أخلت المبنى بالكامل مساء الاثنين كإجراء احترازي، بعد رصد تصدعات خطيرة في هيكله، مبينا ان البناء انهار دون وقوع إصابات بشرية، نتيجة سرعة الإخلاء المسبق من قبل مديرية الدفاع المدني وشرطة اربد اللتين أخلتا منزلاً مجاورا حفاظا على سلامة السكان.وأضاف أن الإخلاء جاء بناء على مؤشرات خطيرة ظهرت في البناية من خلال المشاهدات الخارجية لها وصور موثقة سابقة أظهرت وجود تصدعات فيها، مشيرا إلى أن لجنة السلامة العامة استندت في قرارها إلى تقارير أولية تشير إلى وجود تهديد فعلي لانهيار البناء.وبيّن العتوم أن وزير الأشغال العامة والإسكان أوعز على الفور إلى مجلس البناء الوطني للكشف على البناء، والتي أوفدت بدورها لجنة من مختصين من العاصمة عمان للكشف على الموقع، بحضور رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد المهندس محمود الربابعة وعدد من المختصين لتقييم الوضع ميدانيا.ولفت إلى أن الأجهزة المختصة لم تسمح لأي شخص بالاقتراب من المبنى أو العودة إليه حتى من سكان البناية، وذلك حرصاً على سلامتهم، مؤكدا أن الأجهزة المختصة أغلقت الشارع الرئيسي بعد إشارة الدراوشة ضمن محيط ما يعرف بدوار الماسة خشية انهيار البناية، إضافة الى إغلاق الأجهزة الأمنية الشوارع المؤدية إلى الدوار باتجاه الشمال والشرق كإجراء احترازي.وأشاد عدد من المواطنين بسرعة الاستجابة وإخلاء السكان والسكان المجاورين للبناية من قبل الأجهزة المعنية، وعدم تسجيل أي إصابات نتيجة الإخلاء الفوري لهم، معبرين عن امتنانهم وشكرهم العميق لمحافظ اربد والأجهزة المختصة على الإجراءات الوقائية السريعة والحاسمة التي اتخذوها.وأكدوا أن هذه الاستجابة الفعالة والمنظمة أثبتت كفاءة وجاهزية الجهات المعنية في التعامل مع هكذا حالات، الامر الذي حال دون وقوع كارثة حقيقية كانت لاقدر الله ستؤدي لوقوع عدد من الاصابات أو الوفيات ، وهو ما يعكس حرص الأجهزة الرسمية على سلامة المواطنين باعتبارها فوق كل اعتبار.