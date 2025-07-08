انهيار مبنى من أربعة طوابق بعد إخلاء مسبق لسكانه في اربد

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انهيار مبنى من أربعة طوابق بعد إخلاء مسبق لسكانه في اربد
(MENAFN- Jordan News Agency) اربد 8 تموز (بترا) -سيف العمري- قال محافظ اربد رضوان العتوم إن المبنى الذي أخلته الأجهزة المختصة أمس الاثنين، انهار فجر اليوم الثلاثاء.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن البناية السكنية المنهارة مكوّنة من أربعة طوابق وتقع قرب "إشارة الدراوشة" بمدينة اربد، مؤكدا صدور توصية من مجلس البناء الوطني بإزالة المبنى بسبب خطورته الإنشائية.
وقال العتوم إن الأجهزة المختصة قد أخلت المبنى بالكامل مساء الاثنين كإجراء احترازي، بعد رصد تصدعات خطيرة في هيكله، مبينا ان البناء انهار دون وقوع إصابات بشرية، نتيجة سرعة الإخلاء المسبق من قبل مديرية الدفاع المدني وشرطة اربد اللتين أخلتا منزلاً مجاورا حفاظا على سلامة السكان.
وأضاف أن الإخلاء جاء بناء على مؤشرات خطيرة ظهرت في البناية من خلال المشاهدات الخارجية لها وصور موثقة سابقة أظهرت وجود تصدعات فيها، مشيرا إلى أن لجنة السلامة العامة استندت في قرارها إلى تقارير أولية تشير إلى وجود تهديد فعلي لانهيار البناء.
وبيّن العتوم أن وزير الأشغال العامة والإسكان أوعز على الفور إلى مجلس البناء الوطني للكشف على البناء، والتي أوفدت بدورها لجنة من مختصين من العاصمة عمان للكشف على الموقع، بحضور رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد المهندس محمود الربابعة وعدد من المختصين لتقييم الوضع ميدانيا.
ولفت إلى أن الأجهزة المختصة لم تسمح لأي شخص بالاقتراب من المبنى أو العودة إليه حتى من سكان البناية، وذلك حرصاً على سلامتهم، مؤكدا أن الأجهزة المختصة أغلقت الشارع الرئيسي بعد إشارة الدراوشة ضمن محيط ما يعرف بدوار الماسة خشية انهيار البناية، إضافة الى إغلاق الأجهزة الأمنية الشوارع المؤدية إلى الدوار باتجاه الشمال والشرق كإجراء احترازي.
وأشاد عدد من المواطنين بسرعة الاستجابة وإخلاء السكان والسكان المجاورين للبناية من قبل الأجهزة المعنية، وعدم تسجيل أي إصابات نتيجة الإخلاء الفوري لهم، معبرين عن امتنانهم وشكرهم العميق لمحافظ اربد والأجهزة المختصة على الإجراءات الوقائية السريعة والحاسمة التي اتخذوها.
وأكدوا أن هذه الاستجابة الفعالة والمنظمة أثبتت كفاءة وجاهزية الجهات المعنية في التعامل مع هكذا حالات، الامر الذي حال دون وقوع كارثة حقيقية كانت لاقدر الله ستؤدي لوقوع عدد من الاصابات أو الوفيات ، وهو ما يعكس حرص الأجهزة الرسمية على سلامة المواطنين باعتبارها فوق كل اعتبار.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن البناية السكنية المنهارة مكوّنة من أربعة طوابق وتقع قرب "إشارة الدراوشة" بمدينة اربد، مؤكدا صدور توصية من مجلس البناء الوطني بإزالة المبنى بسبب خطورته الإنشائية.
وقال العتوم إن الأجهزة المختصة قد أخلت المبنى بالكامل مساء الاثنين كإجراء احترازي، بعد رصد تصدعات خطيرة في هيكله، مبينا ان البناء انهار دون وقوع إصابات بشرية، نتيجة سرعة الإخلاء المسبق من قبل مديرية الدفاع المدني وشرطة اربد اللتين أخلتا منزلاً مجاورا حفاظا على سلامة السكان.
وأضاف أن الإخلاء جاء بناء على مؤشرات خطيرة ظهرت في البناية من خلال المشاهدات الخارجية لها وصور موثقة سابقة أظهرت وجود تصدعات فيها، مشيرا إلى أن لجنة السلامة العامة استندت في قرارها إلى تقارير أولية تشير إلى وجود تهديد فعلي لانهيار البناء.
وبيّن العتوم أن وزير الأشغال العامة والإسكان أوعز على الفور إلى مجلس البناء الوطني للكشف على البناء، والتي أوفدت بدورها لجنة من مختصين من العاصمة عمان للكشف على الموقع، بحضور رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد المهندس محمود الربابعة وعدد من المختصين لتقييم الوضع ميدانيا.
ولفت إلى أن الأجهزة المختصة لم تسمح لأي شخص بالاقتراب من المبنى أو العودة إليه حتى من سكان البناية، وذلك حرصاً على سلامتهم، مؤكدا أن الأجهزة المختصة أغلقت الشارع الرئيسي بعد إشارة الدراوشة ضمن محيط ما يعرف بدوار الماسة خشية انهيار البناية، إضافة الى إغلاق الأجهزة الأمنية الشوارع المؤدية إلى الدوار باتجاه الشمال والشرق كإجراء احترازي.
وأشاد عدد من المواطنين بسرعة الاستجابة وإخلاء السكان والسكان المجاورين للبناية من قبل الأجهزة المعنية، وعدم تسجيل أي إصابات نتيجة الإخلاء الفوري لهم، معبرين عن امتنانهم وشكرهم العميق لمحافظ اربد والأجهزة المختصة على الإجراءات الوقائية السريعة والحاسمة التي اتخذوها.
وأكدوا أن هذه الاستجابة الفعالة والمنظمة أثبتت كفاءة وجاهزية الجهات المعنية في التعامل مع هكذا حالات، الامر الذي حال دون وقوع كارثة حقيقية كانت لاقدر الله ستؤدي لوقوع عدد من الاصابات أو الوفيات ، وهو ما يعكس حرص الأجهزة الرسمية على سلامة المواطنين باعتبارها فوق كل اعتبار.
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