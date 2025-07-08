نيكاي يرتفع مدعوماً بتأجيل الموعد النهائي لرسوم ترامب

MENAFN - Al-Bayan) ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مدعوماً بتراجع الين بعد منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية.

وصعد نيكي 0.2 بالمئة إلى 39679.13 عند الساعة 0220 بتوقيت جرينتش. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.

وبدأ ترامب أمس الاثنين إخبار شركاء تجاريين بزيادة الرسوم الجمركية اعتباراً من أول أغسطس، مع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر الأصلية للرسوم المتبادلة غداً الأربعاء. وستواجه اليابان الآن رسوما 25 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن إدارته ستواصل المفاوضات مع البيت الأبيض سعياً للتوصل إلى اتفاق ثنائي مفيد للطرفين. وكانت المحادثات مع طوكيو قد توقفت لأسابيع، والتي روج لها فريق ترامب في بادئ الأمر على أنها نجاح مبكر محتمل، إلا أن المحادثات مع طوكيو لا تزال متوقفة منذ أسابيع، لأسباب على رأسها فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على واردات السيارات اليابانية.

وقال ماسايوكي كيشيكاوا كبير خبراء الاقتصاد الكلي في سوميتومو ميتسوي دي.إس أسيت مانجمنت "من الواضح جدا أنه سيكون من الصعب جدا" التغلب على العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق بشأن السيارات. ويتوقع أن تظل الرسوم البالغة 25 بالمئة على القطاع قائمة.

وقال إن أفضل نتيجة لليابان هي خفض المعدل الشامل البالغ 25 بالمئة إلى نسبة أساسية 10 بالمئة تفرضها الولايات المتحدة على جميع الشركاء التجاريين.

وتلقى المصدرون اليابانيون الدعم من ضعف الين بشدة، إذ أدت معدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب إلى ارتفاع واسع النطاق للعملة الأمريكية خلال الليل.

كان قطاع الرقائق من القطاعات الصاعدة، حيث ارتفع سهم أدفانتست 2.2 بالمئة وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك 7.7 بالمئة.

وصعد قطاع صناعة السيارات، فارتفع سهم مازدا 2.5 بالمئة، وسهم تويوتا 0.5 بالمئة. غير أن سهم نيسان انخفض لليوم الثالث، حيث تراجع 2.9 بالمئة أخرى.