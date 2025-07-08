وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)

وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)
بسم الله الرحمن الرحيم
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم الثلاثاء 13 محرم 1447 هجرية الموافق 08 تموز 2025 ميلادية.
08/07/2025 06:15:07
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
صدور نتائج الانتقال من تخصص أعلى إلى أدنى في الجامعة الأردنية
تغييرات صادمة تهز قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم!
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
حـــزب الله يــــقـول إن الـتـــهـديــدات الإسرائيلية لن تدفعه إلى "الاستسلام"
برنامج حافل لـ"الشارقة للدفاع عن النفس" في "عطلتنا غير"
الرئيس الأمريكي يفرض 25 بالمئة جمارك على ماليزيا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا