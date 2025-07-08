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عاجل طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق الثلاثاء

عاجل طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق الثلاثاء

2025-07-08 12:04:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة الثلاثاء حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.

ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، و حارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت و العقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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