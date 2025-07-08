انهيار بناية بعد ساعات من إخلائها في اربد

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انهيار بناية بعد ساعات من إخلائها في اربد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انهارت فجر اليوم الثلاثاء بناية سكنية مكوّنة من أربعة طوابق في شارع بغداد بمدينة إربد، بعد ساعات من صدور توصية عن مجلس البناء الوطني بإزالتها بسبب خطورتها الإنشائية ، وذلك وسط تواجد أمني كثيف في موقع البناية.
وكانت الأجهزة المختصة أخلت المبنى بالكامل مساء الإثنين كإجراء احترازي، بعد رصد تصدعات خطيرة في هيكل البناء.
وكانت الأجهزة المختصة أخلت المبنى بالكامل مساء الإثنين كإجراء احترازي، بعد رصد تصدعات خطيرة في هيكل البناء.
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