  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انهيار بناية بعد ساعات من إخلائها في اربد

انهيار بناية بعد ساعات من إخلائها في اربد

2025-07-08 12:04:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انهارت فجر اليوم الثلاثاء بناية سكنية مكوّنة من أربعة طوابق في شارع بغداد بمدينة إربد، بعد ساعات من صدور توصية عن مجلس البناء الوطني بإزالتها بسبب خطورتها الإنشائية ، وذلك وسط تواجد أمني كثيف في موقع البناية.
وكانت الأجهزة المختصة أخلت المبنى بالكامل مساء الإثنين كإجراء احترازي، بعد رصد تصدعات خطيرة في هيكل البناء.


MENAFN08072025000208011052ID1109771681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث