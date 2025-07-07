المغرب وألمانيا يؤكدان أهمية تنسيق المواقف بالقضايا الإقليمية والدولية

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المغرب وألمانيا يؤكدان أهمية تنسيق المواقف بالقضايا الإقليمية والدولية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 7 (كونا) -- أكد المغرب وألمانيا اليوم الإثنين إلتزامهما الراسخ بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول.
وأوضح البيان أن هذا الاتصال يعتبر مناسبة لتأكيد الطابع المتميز للعلاقات الثنائية بين الرباط وبرلين لإبراز الإرادة المشتركة للجانبين في الدفع بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل في ضوء الدينامية الإيجابية التي تطبع التعاون الثنائي.
ووفق البيان شدد الوزيران على أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي أطلق بموجب الإعلان المشترك الموقع في الرباط عام 2022 ويعقد بشكل منتظم وفي هذا الإطار تقرر عقد الدورة المقبلة من هذا الحوار في العاصمة المغربية.
وأكدا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية الاستراتيجية في سياق التحديات والتحولات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي. (النهاية)
م ر ي / م ع ح ع
وذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول.
وأوضح البيان أن هذا الاتصال يعتبر مناسبة لتأكيد الطابع المتميز للعلاقات الثنائية بين الرباط وبرلين لإبراز الإرادة المشتركة للجانبين في الدفع بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل في ضوء الدينامية الإيجابية التي تطبع التعاون الثنائي.
ووفق البيان شدد الوزيران على أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي أطلق بموجب الإعلان المشترك الموقع في الرباط عام 2022 ويعقد بشكل منتظم وفي هذا الإطار تقرر عقد الدورة المقبلة من هذا الحوار في العاصمة المغربية.
وأكدا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية الاستراتيجية في سياق التحديات والتحولات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي. (النهاية)
م ر ي / م ع ح ع
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