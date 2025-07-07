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المغرب وألمانيا يؤكدان أهمية تنسيق المواقف بالقضايا الإقليمية والدولية

المغرب وألمانيا يؤكدان أهمية تنسيق المواقف بالقضايا الإقليمية والدولية

2025-07-07 11:14:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 7 (كونا) -- أكد المغرب وألمانيا اليوم الإثنين إلتزامهما الراسخ بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول.
وأوضح البيان أن هذا الاتصال يعتبر مناسبة لتأكيد الطابع المتميز للعلاقات الثنائية بين الرباط وبرلين لإبراز الإرادة المشتركة للجانبين في الدفع بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل في ضوء الدينامية الإيجابية التي تطبع التعاون الثنائي.
ووفق البيان شدد الوزيران على أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي أطلق بموجب الإعلان المشترك الموقع في الرباط عام 2022 ويعقد بشكل منتظم وفي هذا الإطار تقرر عقد الدورة المقبلة من هذا الحوار في العاصمة المغربية.
وأكدا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية الاستراتيجية في سياق التحديات والتحولات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي. (النهاية)

م ر ي / م ع ح ع


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