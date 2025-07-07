صورة اليوم

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(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المعسكر التدريبي لأطفال العاملين في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة
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