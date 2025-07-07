المبعوث الأمريكي يتوجه إلى قطر هذا الأسبوع للمشاركة في مفاوضات الهدنة

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المبعوث الأمريكي يتوجه إلى قطر هذا الأسبوع للمشاركة في مفاوضات الهدنة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 7 (كونا) –- أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن مبعوث الرئيس الامريكي لشؤون الاوسط ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الاسبوع إلى قطر للمشاركة في مفاوضات اتفاق وقف اطلاق نار محتمل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين لافييت في مؤتمر صحفي انه "من المقرر ان يسافر المبعوث الخاص ويتكوف إلى الدوحة في وقت لاحق هذا الأسبوع للمشاركة في المناقشات".
واكدت لافييت ان الأولوية القصوى للرئيس الامريكي دونالد ترامب حاليا في الشرق الأوسط هي "إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الأسرى مشيرا الى ان حماس تلقت مؤخرا اقتراح "مناسبا" لوقف اطلاق النار في غزة.
واشادت بالدور الذي تؤديه قطر ومصر للتوسط في هذه المفاوضات لاحلال السلام في المنطقة وانهاء الصراع نهائيا.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أعلن الاسبوع الماضي في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض عن قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مضيفا "أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سنصل إلى وقف إطلاق نار".
ومن المقرر ان يجتمع الرئيس ترامب اليوم مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الابيض حيث سيناقش الجانبان مسار المفاوضات مع حماس وسبل التوصل الى اتفاق لاطلاق سراح الأسرى. (النهاية)
أ م م / ه س ص
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين لافييت في مؤتمر صحفي انه "من المقرر ان يسافر المبعوث الخاص ويتكوف إلى الدوحة في وقت لاحق هذا الأسبوع للمشاركة في المناقشات".
واكدت لافييت ان الأولوية القصوى للرئيس الامريكي دونالد ترامب حاليا في الشرق الأوسط هي "إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الأسرى مشيرا الى ان حماس تلقت مؤخرا اقتراح "مناسبا" لوقف اطلاق النار في غزة.
واشادت بالدور الذي تؤديه قطر ومصر للتوسط في هذه المفاوضات لاحلال السلام في المنطقة وانهاء الصراع نهائيا.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أعلن الاسبوع الماضي في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض عن قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مضيفا "أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سنصل إلى وقف إطلاق نار".
ومن المقرر ان يجتمع الرئيس ترامب اليوم مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الابيض حيث سيناقش الجانبان مسار المفاوضات مع حماس وسبل التوصل الى اتفاق لاطلاق سراح الأسرى. (النهاية)
أ م م / ه س ص
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