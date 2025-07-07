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المبعوث الأمريكي يتوجه إلى قطر هذا الأسبوع للمشاركة في مفاوضات الهدنة

المبعوث الأمريكي يتوجه إلى قطر هذا الأسبوع للمشاركة في مفاوضات الهدنة

2025-07-07 11:14:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 7 (كونا) –- أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن مبعوث الرئيس الامريكي لشؤون الاوسط ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الاسبوع إلى قطر للمشاركة في مفاوضات اتفاق وقف اطلاق نار محتمل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين لافييت في مؤتمر صحفي انه "من المقرر ان يسافر المبعوث الخاص ويتكوف إلى الدوحة في وقت لاحق هذا الأسبوع للمشاركة في المناقشات".
واكدت لافييت ان الأولوية القصوى للرئيس الامريكي دونالد ترامب حاليا في الشرق الأوسط هي "إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الأسرى مشيرا الى ان حماس تلقت مؤخرا اقتراح "مناسبا" لوقف اطلاق النار في غزة.
واشادت بالدور الذي تؤديه قطر ومصر للتوسط في هذه المفاوضات لاحلال السلام في المنطقة وانهاء الصراع نهائيا.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أعلن الاسبوع الماضي في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض عن قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مضيفا "أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سنصل إلى وقف إطلاق نار".
ومن المقرر ان يجتمع الرئيس ترامب اليوم مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الابيض حيث سيناقش الجانبان مسار المفاوضات مع حماس وسبل التوصل الى اتفاق لاطلاق سراح الأسرى. (النهاية)

أ م م / ه س ص


MENAFN07072025000071011013ID1109771590

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