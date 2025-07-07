وول ستريت.. انخفاض حاد لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد إعلان الرسوم الجمركية الجديدة

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وول ستريت.. انخفاض حاد لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد إعلان الرسوم الجمركية الجديدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 7 (كونا) -- تكبدت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين خسائر حادة في ختام تداولاتها في وول ستريت بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلى الدول تشير إلى فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة.
وهبط كل من مؤشر (داو جونز الصناعي) 17ر422 نقطة أو 94ر0 بالمئة ومؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 37ر49 نقطة أو 79ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 59ر188 نقطة وبنسبة 92ر0 بالمئة من قيمته.
وكان وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت قد صرح أمس الأحد في مقابلة على شبكة (سي إن إن) الإخبارية بأن ترامب "سيبعث رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين محذرا إياهم من أنه إذا لم تحرزوا تقدما فستعودون في الأول من أغسطس إلى مستوى الرسوم الجمركية الذي فرض في الثاني من أبريل". (النهاية)
ع س ت
وهبط كل من مؤشر (داو جونز الصناعي) 17ر422 نقطة أو 94ر0 بالمئة ومؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 37ر49 نقطة أو 79ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 59ر188 نقطة وبنسبة 92ر0 بالمئة من قيمته.
وكان وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت قد صرح أمس الأحد في مقابلة على شبكة (سي إن إن) الإخبارية بأن ترامب "سيبعث رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين محذرا إياهم من أنه إذا لم تحرزوا تقدما فستعودون في الأول من أغسطس إلى مستوى الرسوم الجمركية الذي فرض في الثاني من أبريل". (النهاية)
ع س ت
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