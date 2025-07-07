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وول ستريت.. انخفاض حاد لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد إعلان الرسوم الجمركية الجديدة

وول ستريت.. انخفاض حاد لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد إعلان الرسوم الجمركية الجديدة

2025-07-07 11:14:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 7 (كونا) -- تكبدت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين خسائر حادة في ختام تداولاتها في وول ستريت بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلى الدول تشير إلى فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة.
وهبط كل من مؤشر (داو جونز الصناعي) 17ر422 نقطة أو 94ر0 بالمئة ومؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 37ر49 نقطة أو 79ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 59ر188 نقطة وبنسبة 92ر0 بالمئة من قيمته.
وكان وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت قد صرح أمس الأحد في مقابلة على شبكة (سي إن إن) الإخبارية بأن ترامب "سيبعث رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين محذرا إياهم من أنه إذا لم تحرزوا تقدما فستعودون في الأول من أغسطس إلى مستوى الرسوم الجمركية الذي فرض في الثاني من أبريل". (النهاية)

ع س ت


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