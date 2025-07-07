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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد أهمية تشكيل حكومة شاملة بأفغانستان

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد أهمية تشكيل حكومة شاملة بأفغانستان

2025-07-07 11:14:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 7 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة اليوم الاثنين قرارا بشأن أفغانستان يؤكد على أهمية تشكيل حكومة شاملة وممثلة للجميع من خلال حوار داخلي يعكس مصالح وتطلعات شرائح المجتمع الأفغاني كافة.
وحصل القرار الذي قدمته ألمانيا على 116 صوتا مؤيدا بينما عارضته الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
وقالت المندوبة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة أنتي ليندرتسي قبل التصويت إن "الوضع في أفغانستان لا يزال يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي" لافتة إلى أن الرسالة الرئيسية للقرار هي أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء لا تزال ملتزمة بمستقبل أفغانستان وشعبها".
وأضافت ليندرتسي أن بلادها تقر بأنه "لا بديل عن التعاون مع طالبان وسنواصل المساهمة بنشاط في عملية الدوحة التي تقودها الأمم المتحدة".
وأعربت عن دعمها لنهج مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة مشيرة إلى أن ألمانيا لا تزال "منفتحة على المزيد من أشكال التعاون العملي مع السلطات الفعلية بما في ذلك بشأن العودة الآمنة للاجئين الأفغان".
من جانبه قال القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة ناصر فائق إن بلاده على مفترق طرق منبها إلى أنه منذ أغسطس 2021 شهدت أفغانستان تراجعا مقلقا في جميع القطاعات سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان.
وأضاف فائق "دفعت ما يقرب من أربع سنوات تحت حكم طالبان أفغانستان إلى واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم كما وثقها الأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان على نطاق واسع".
وأوضح المسؤول الأفغاني أن "القرار يؤكد بحق أن السلام الدائم في أفغانستان يتطلب حوكمة شاملة وتمثيلية وتشاركية".
وأكد أن بلاده تدعم بقوة الدعوة إلى عملية سياسية ذات مصداقية ترتكز على حوار أفغاني داخلي حقيقي يعكس التطلعات المتنوعة لجميع الأفغان نساء وشبابا وأقليات ومجتمعا مدنيا.
ورحب القرار الذي تم تبنيه اليوم بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أفغانستان الذي يقدم تحديثا لأنشطة المنظمة الأممية في أفغانستان بما في ذلك الجهود السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان. (النهاية)

ع س ت


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