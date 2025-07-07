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تأخير محدود في رحلات الطيران بمصر إثر عطل مؤقت في الاتصالات والانترنت

تأخير محدود في رحلات الطيران بمصر إثر عطل مؤقت في الاتصالات والانترنت

2025-07-07 11:14:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 7 - 7 (كونا) -- قالت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الاثنين إن حركة الطيران شهدت تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه جرى على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها.
وأشار البيان إلى حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ على انسيابية حركة التشغيل والعمل بشكل مستمر على تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.
وأضاف أنه جاري ترحيل معظم الرحلات الجوية بالطرق البديلة باستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يجرى حاليا التنسيق بشأنها لتفعيل الإجراءات التشغيلية البديلة المماثلة في مطاراتهم.
وفي هذا السياق أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر في بيان العمل على استعادة خدمات الاتصالات تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد تأثرها جراء حريق حدث بسنترال رمسيس المركزي التابع للشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح الجهاز أن فرق الدفاع المدني تقوم بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال والعمل على استعادة الخدمة تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكانت خدمات الاتصالات والإنترنت قد تأثرت بشكل جزئي في مصر بسبب حريق شب في مبنى سنترال رمسيس المركزي التابع للشركة المصرية للاتصالات بوسط القاهرة ونجحت الحماية المدنية في السيطرة عليه فيما تجرى حاليا عملية التبريد.(النهاية )

ا س م / ه س ص


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