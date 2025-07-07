تأخير محدود في رحلات الطيران بمصر إثر عطل مؤقت في الاتصالات والانترنت

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تأخير محدود في رحلات الطيران بمصر إثر عطل مؤقت في الاتصالات والانترنت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 7 - 7 (كونا) -- قالت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الاثنين إن حركة الطيران شهدت تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه جرى على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها.
وأشار البيان إلى حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ على انسيابية حركة التشغيل والعمل بشكل مستمر على تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.
وأضاف أنه جاري ترحيل معظم الرحلات الجوية بالطرق البديلة باستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يجرى حاليا التنسيق بشأنها لتفعيل الإجراءات التشغيلية البديلة المماثلة في مطاراتهم.
وفي هذا السياق أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر في بيان العمل على استعادة خدمات الاتصالات تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد تأثرها جراء حريق حدث بسنترال رمسيس المركزي التابع للشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح الجهاز أن فرق الدفاع المدني تقوم بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال والعمل على استعادة الخدمة تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكانت خدمات الاتصالات والإنترنت قد تأثرت بشكل جزئي في مصر بسبب حريق شب في مبنى سنترال رمسيس المركزي التابع للشركة المصرية للاتصالات بوسط القاهرة ونجحت الحماية المدنية في السيطرة عليه فيما تجرى حاليا عملية التبريد.(النهاية )
ا س م / ه س ص
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه جرى على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها.
وأشار البيان إلى حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ على انسيابية حركة التشغيل والعمل بشكل مستمر على تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.
وأضاف أنه جاري ترحيل معظم الرحلات الجوية بالطرق البديلة باستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يجرى حاليا التنسيق بشأنها لتفعيل الإجراءات التشغيلية البديلة المماثلة في مطاراتهم.
وفي هذا السياق أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر في بيان العمل على استعادة خدمات الاتصالات تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد تأثرها جراء حريق حدث بسنترال رمسيس المركزي التابع للشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح الجهاز أن فرق الدفاع المدني تقوم بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال والعمل على استعادة الخدمة تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكانت خدمات الاتصالات والإنترنت قد تأثرت بشكل جزئي في مصر بسبب حريق شب في مبنى سنترال رمسيس المركزي التابع للشركة المصرية للاتصالات بوسط القاهرة ونجحت الحماية المدنية في السيطرة عليه فيما تجرى حاليا عملية التبريد.(النهاية )
ا س م / ه س ص
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