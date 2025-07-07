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وزير الخارجية الامريكي يرحب بدخول الاتفاقية الدفاعية بين بلاده والدنمارك حيز التنفيذ
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 8 – 7 (كونا) –- رحب وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو الاثنين بدخول اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية بين بلاده والدنمارك حيز التنفيذ في الاول من يوليو الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي ان ذلك جاء خلال لقاء الوزير روبيو مع نظيره الدنماركي لارس راسموسن في مقر الخارجية بواشنطن.
وذكرت بروس ان الوزير الامريكي اشاد خلال الاجتماع بجهود الدنمارك لتعزيز الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية مضيفة ان الجانبين ناقشا "أهمية السعي لتحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب المتمثل في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
واوضحت ان الوزير روبيو وراسموسن بحثا كذلك اهمية تعزيز أهداف تخفيف الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية عبر الأطلسي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن قد اعربت عن اعتقادها في مؤتمر صحفي مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا انه إذا قررت الولايات المتحدة عدم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري الذي تحتاج إليه سيكون "انتكاسة خطيرة" لكييف والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. (النهاية)
أ م م
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي ان ذلك جاء خلال لقاء الوزير روبيو مع نظيره الدنماركي لارس راسموسن في مقر الخارجية بواشنطن.
وذكرت بروس ان الوزير الامريكي اشاد خلال الاجتماع بجهود الدنمارك لتعزيز الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية مضيفة ان الجانبين ناقشا "أهمية السعي لتحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب المتمثل في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
واوضحت ان الوزير روبيو وراسموسن بحثا كذلك اهمية تعزيز أهداف تخفيف الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية عبر الأطلسي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن قد اعربت عن اعتقادها في مؤتمر صحفي مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا انه إذا قررت الولايات المتحدة عدم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري الذي تحتاج إليه سيكون "انتكاسة خطيرة" لكييف والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. (النهاية)
أ م م
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