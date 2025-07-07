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وزير الخارجية الامريكي يرحب بدخول الاتفاقية الدفاعية بين بلاده والدنمارك حيز التنفيذ

وزير الخارجية الامريكي يرحب بدخول الاتفاقية الدفاعية بين بلاده والدنمارك حيز التنفيذ

2025-07-07 11:14:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 8 – 7 (كونا) –- رحب وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو الاثنين بدخول اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية بين بلاده والدنمارك حيز التنفيذ في الاول من يوليو الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي ان ذلك جاء خلال لقاء الوزير روبيو مع نظيره الدنماركي لارس راسموسن في مقر الخارجية بواشنطن.
وذكرت بروس ان الوزير الامريكي اشاد خلال الاجتماع بجهود الدنمارك لتعزيز الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية مضيفة ان الجانبين ناقشا "أهمية السعي لتحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب المتمثل في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
واوضحت ان الوزير روبيو وراسموسن بحثا كذلك اهمية تعزيز أهداف تخفيف الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية عبر الأطلسي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن قد اعربت عن اعتقادها في مؤتمر صحفي مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا انه إذا قررت الولايات المتحدة عدم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري الذي تحتاج إليه سيكون "انتكاسة خطيرة" لكييف والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. (النهاية)

أ م م


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