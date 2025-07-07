اعتبارا من أمس الإثنيندخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين والمجر حيز النفاذ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

دخلت‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬يوليو‭ ‬2025،‭ ‬اتفاقية‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬المجر‭ ‬حيّز‭ ‬النفاذ،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمجر،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬آفاقٍ‭ ‬متجددة‭ ‬ومستدامة‭ ‬للتعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬ورغبة‭ ‬متبادلة‭ ‬لتنميتها‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬نواف‭ ‬هاشم‭ ‬السادة‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بهدف‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية‭ ‬المباشرة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬جديدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬متعددة‭ ‬لتشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬اتفاقية،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬الضمانات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وحرية‭ ‬انتقال‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬والأرباح‭ ‬والعائدات‭ ‬الأخرى‭ ‬بعملة‭ ‬حرة‭ ‬قابلة‭ ‬للتحويل‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬الدولتين‭.‬

وأشار‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬تشمل‭ ‬ضمان‭ ‬تعويض‭ ‬عادل‭ ‬وفوري‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مصادرة‭ ‬استثماراتهم‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬آليات‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬ومستثمر‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الأخرى،‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬المتعاقدتين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬ويضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة‭.‬