بالتعاون مع "فاب لاب البحرين""البحرين الوطني" يطلق النسخة الثانية من خطوة-تك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬خطوة‭-‬تك‭ ‬‮«‬ TechStride ‮»‬‭ ‬التعليمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬فاب‭ ‬لاب‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬التطبيقية‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الناشئة‭. ‬ويأتي‭ ‬البرنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عقِب‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬المحتوى‭ ‬التعليمي،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية،‭ ‬وخلق‭ ‬جيلٍ‭ ‬مبتكر‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬بطرق‭ ‬إبداعية‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يستهدف‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬والجامعات‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و24‭ ‬عامًا،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬المشاركون‭ ‬فيه‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬ديناميكية‭ ‬تمتد‭ ‬لستة‭ ‬أسابيع‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يوليو‭ ‬وحتى‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭ ‬2025‭. ‬وسيشارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬60‭ ‬طالبًا،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تقسيمهم‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الفاعلية،‭ ‬إذ‭ ‬سيخضعون‭ ‬لتدريبٍ‭ ‬مكثف‭ ‬بمعدل‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬أسبوعيًا‭. ‬

ويعتمد‭ ‬خطوة‭-‬تك‭ ‬‮«‬ TechStride ‮»‬‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬تطبيقي،‭ ‬وهيكل‭ ‬يُتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬عملية‭ ‬تُترجم‭ ‬المفاهيم‭ ‬النظرية‭ ‬إلى‭ ‬تجارب‭ ‬واقعية‭. ‬وينقسم‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬رئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬يتلقون‭ ‬التدريب‭ ‬ضمن‭ ‬جلسات‭ ‬تعليمية‭ ‬تمتد‭ ‬لأربع‭ ‬ساعات‭ ‬بمعدل‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬أسبوعيًا،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬مثمرة‭ ‬وخلاقّة‭ ‬وتعاونية‭. ‬ويُذكر‭ ‬بأن‭ ‬اختيار‭ ‬المشاركين‭ ‬يتم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الخطابات‭ ‬التعريفية،‭ ‬واجتياز‭ ‬المقابلات‭ ‬لتقييم‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أفكار‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬يقدّمونها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬كعلم‭ ‬الروبوتات،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتصميم‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭.‬

في‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬هشام‭ ‬أبو‭ ‬الفتح،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭ ‬للكفاءات‭ ‬الشابة‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭. ‬ويُعد‭ ‬برنامج‭ ‬خطوة‭-‬تك‭ ‬منصة‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬تُوسع‭ ‬مدارك‭ ‬الطلاب‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتغرس‭ ‬فيهم‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستقلالية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دعمنا‭ ‬للبرنامج‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬فإننا‭ ‬نُؤكد‭ ‬إيماننا‭ ‬الراسخ‭ ‬بدور‭ ‬التعليم‭ ‬والابتكار‭ ‬وفرص‭ ‬التمكين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬اقتصادٍ‭ ‬أكثر‭ ‬شموليةً‭ ‬وتقدّمًا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬علّق‭ ‬سلمان‭ ‬العريبي،‭ ‬شريك‭ ‬اداري‭ ‬فاب‭ ‬لاب‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يجسّد‭ ‬برنامج‭ ‬خطوة‭-‬تك‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬القدرات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والصناعات‭ ‬الإبداعية‭. ‬وهو‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬نوعية‭ ‬للتعلم‭ ‬والتجربة‭ ‬دمج‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬بمعطيات‭ ‬الواقع‭. ‬وبفضل‭ ‬شراكتنا‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬يسرنا‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬للفضول،‭ ‬تُبنى‭ ‬فيها‭ ‬المهارات‭ ‬وتُصقل‭ ‬عبر‭ ‬نهج‭ ‬فاعلٍ‭ ‬ومدروس‭ ‬للتطبيق‭ ‬العملي‮»‬‭.‬

يُعد‭ ‬برنامج‭ ‬خطوة‭-‬تك‭ ‬‮«‬ TechStride ‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬فاب‭ ‬لاب‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الفروع‭ ‬نشاطًا‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فاب‭ ‬لاب‮»‬‭ ‬العالمية،‭ ‬وأول‭ ‬مختبر‭ ‬يطرح‭ ‬دبلوم‭ ‬أكاديمية‭ ‬فاب‭ ‬التابع‭ ‬لمعهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ (‬ MIT ‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬ويتميّز‭ ‬البرنامج‭ ‬بتركيزه‭ ‬على‭ ‬الإبداع،‭ ‬والتفكير‭ ‬النقدي،‭ ‬والتصميم‭ ‬التكراري،‭ ‬ما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬العقلية‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬أواسط‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬ويُشجّع‭ ‬على‭ ‬التعلّم‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحوّلات‭ ‬التقنية‭ ‬المتسارعة‭. ‬ويعكس‭ ‬دعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المستمر‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التزامه‭ ‬تجاه‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومساعيه‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬صناعة‭ ‬جيلٍ‭ ‬واعد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬المؤهلة،‭ ‬والمزُودة‭ ‬بالأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬للإسهام‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭. ‬