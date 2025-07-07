بالتعاون مع "فاب لاب البحرين""البحرين الوطني" يطلق النسخة الثانية من خطوة-تك
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) إطلاق النسخة الثانية من برنامج خطوة-تك « TechStride » التعليمي، وذلك بالتعاون مع «فاب لاب البحرين»، وذلك بهدف تمكين الشباب البحريني وتزويدهم بالمعرفة التطبيقية والخبرة العملية المتعلقة بالتقنيات الناشئة. ويأتي البرنامج هذا العام عقِب النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى، مع تطوير شامل في المحتوى التعليمي، بما يضمن تنمية المهارات التقنية، وخلق جيلٍ مبتكر وقادر على إيجاد الحلول بطرق إبداعية.
يُشار إلى أن البرنامج يستهدف طلبة المدارس الثانوية والجامعات من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 و24 عامًا، حيث سيخوض المشاركون فيه تجربة تعليمية ديناميكية تمتد لستة أسابيع اعتبارًا من 12 يوليو وحتى 21 أغسطس 2025. وسيشارك في النسخة الحالية من البرنامج 60 طالبًا، من المقرر تقسيمهم في مجموعات لتعزيز مستوى الفاعلية، إذ سيخضعون لتدريبٍ مكثف بمعدل 48 ساعة أسبوعيًا.
ويعتمد خطوة-تك « TechStride » على نهج تطبيقي، وهيكل يُتيح للمشاركين تنفيذ مشاريع عملية تُترجم المفاهيم النظرية إلى تجارب واقعية. وينقسم المشاركون في البرنامج إلى أربع مجموعات رئيسية، حيث يتلقون التدريب ضمن جلسات تعليمية تمتد لأربع ساعات بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا، مما يضمن توفير بيئة تعليمية مثمرة وخلاقّة وتعاونية. ويُذكر بأن اختيار المشاركين يتم بناءً على الخطابات التعريفية، واجتياز المقابلات لتقييم مستوى الجاهزية، علاوة على أفكار المشاريع التي يقدّمونها في مجالات متعددة كعلم الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتصميم الألعاب الإلكترونية.
في تعليق له على المناسبة، قال هشام أبو الفتح، رئيس تنفيذي – الاتصالات المؤسسية لدى بنك البحرين الوطني: «يواصل بنك البحرين الوطني التزامه بدعم المبادرات التي تُسهم في تحقيق قيمة مستدامة للكفاءات الشابة والمجتمع ككل. ويُعد برنامج خطوة-تك منصة تعليمية متميزة تُوسع مدارك الطلاب بالتقنيات الحديثة، وتغرس فيهم روح الابتكار والاستقلالية. ومن خلال دعمنا للبرنامج للعام الثاني على التوالي، فإننا نُؤكد إيماننا الراسخ بدور التعليم والابتكار وفرص التمكين في بناء اقتصادٍ أكثر شموليةً وتقدّمًا».
من جانبه، علّق سلمان العريبي، شريك اداري فاب لاب البحرين، قائلًا: «يجسّد برنامج خطوة-تك حرصنا على تنمية القدرات المحلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية. وهو بمثابة فرصة نوعية للتعلم والتجربة دمج الرؤى والأفكار بمعطيات الواقع. وبفضل شراكتنا المستمرة مع بنك البحرين الوطني، يسرنا خلق بيئة محفزة للفضول، تُبنى فيها المهارات وتُصقل عبر نهج فاعلٍ ومدروس للتطبيق العملي».
يُعد برنامج خطوة-تك « TechStride » من «فاب لاب البحرين»، أحد أكثر الفروع نشاطًا ضمن شبكة «فاب لاب» العالمية، وأول مختبر يطرح دبلوم أكاديمية فاب التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( MIT ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتميّز البرنامج بتركيزه على الإبداع، والتفكير النقدي، والتصميم التكراري، ما يُسهم في تنمية العقلية الريادية في أواسط الشباب البحريني، ويُشجّع على التعلّم المستمر في ظل التحوّلات التقنية المتسارعة. ويعكس دعم بنك البحرين الوطني المستمر لهذا البرنامج التزامه تجاه التنمية الوطنية، ومساعيه الهادفة إلى صناعة جيلٍ واعد من الكفاءات المحلية المؤهلة، والمزُودة بالأدوات اللازمة للإسهام بدورها في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي.
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