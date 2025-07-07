قتلى خلال تظاهرات في كينيا

قتل عشرة أشخاص على الأقل في تظاهرات شهدتها كينيا بذكرى احتجاجات مؤيدة للديموقراطية.وأعلنت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في بيان، أنها «أحصت سقوط عشرة قتلى و29 جريحا وحالتي خطف و37 عملية توقيف في 17 مقاطعة».واشارت الهيئة أيضا إلى تواجد «عصابات إجرامية بحوزتها أسلحة بدائية» في الاحتجاجات، لافتة إلى أن «ملثمين من أفراد هذه العصابات شوهدوا يعملون إلى جانب عناصر الشرطة» في العاصمة نيروبي.و«يوم سابا سابا» (سبعة سبعة) هو ذكرى الانتفاضة التي طالبت بعودة التعددية الحزبية في 7 يوليو 1990، بعد سنوات من حكم الرئيس دانيال أراب موي آنذاك.وأفاد صحافيون في وكالة «فرانس برس» بوقوع اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على تجمعات صغيرة، وعمد بعض المتظاهرين لرشق العناصر بالحجارة مع حصول أعمال النهب.ويتهم محتجون السلطات بتمويل مسلحين بهدف تخريب التحركات، في حين تقول الحكومة إن التظاهرات أشبه بـ «محاولة انقلاب».ولاحقا ساد الهدوء شوارع وسط نيروبي، بعدما أقامت الشرطة حواجز على الطرق الرئيسية، ما قيد الوصول إلى مناطق شكلت بؤرا للاحتجاجات السابقة.

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