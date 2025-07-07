الكونغو الديموقراطية تمهل رواندا 90 يوما لتنفيذ اتفاق واشنطن وتلوح بالقوة

منحت الكونغو الديموقراطية أمس السلطات الرواندية مهلة مدتها 90 يوما للامتثال الكامل لـ «اتفاق واشنطن» للسلام الموقع بين الجانبين في 27 يونيو الماضي، محذرة من اتخاذ إجراءات ميدانية لاستعادة مناطق تسيطر عليها «حركة 23 مارس» المسلحة شرقي البلاد.وذكرت الحكومة الكونغولية في بيان رسمي أنها ستلجأ بعد انقضاء المهلة إلى «تحرير» مناطق «غوما وماسيسي ومينوفا ومنطقة بوكافو وكمانيولا ولوفونغي» وغيرها من المواقع الواقعة تحت احتلال غير قانوني، داعية الولايات المتحدة الأميركية بصفتها الطرف الضامن للاتفاق إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ بنود الاتفاق.وأوضح البيان أن «كينشاسا» تحتفظ بحقها في «مطاردة قواعد الجماعات المعادية حتى خارج الحدود الوطنية بما في ذلك داخل الأراضي الرواندية إذا استمر التهديد».ويأتي ذلك بعد سيطرة «حركة 23 مارس» على مدن استراتيجية مثل «غوما» و«بوكافو» في هجمات مباغتة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.واتهمت الحكومة الكونغولية الرئيس الرواندي بول كاغامي بتبرير «الاحتلال» من خلال «خطاب الضحية»، معتبرة أن المؤتمر الصحافي الذي عقده أخيرا «أعاد تكرار مزاعم التهديد القادم من ميليشيات (القوات الديموقراطية لتحرير رواندا)».ويهدف «اتفاق واشنطن» إلى تثبيت إيقاف إطلاق النار وضمان احترام وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، إضافة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية ودمجها وفق شروط محددة ضمن آلية أمنية إقليمية مشتركة.

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