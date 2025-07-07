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الكونغو الديموقراطية تمهل رواندا 90 يوما لتنفيذ اتفاق واشنطن وتلوح بالقوة
(MENAFN- Al-Anbaa)
منحت الكونغو الديموقراطية أمس السلطات الرواندية مهلة مدتها 90 يوما للامتثال الكامل لـ «اتفاق واشنطن» للسلام الموقع بين الجانبين في 27 يونيو الماضي، محذرة من اتخاذ إجراءات ميدانية لاستعادة مناطق تسيطر عليها «حركة 23 مارس» المسلحة شرقي البلاد.
وذكرت الحكومة الكونغولية في بيان رسمي أنها ستلجأ بعد انقضاء المهلة إلى «تحرير» مناطق «غوما وماسيسي ومينوفا ومنطقة بوكافو وكمانيولا ولوفونغي» وغيرها من المواقع الواقعة تحت احتلال غير قانوني، داعية الولايات المتحدة الأميركية بصفتها الطرف الضامن للاتفاق إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ بنود الاتفاق.
وأوضح البيان أن «كينشاسا» تحتفظ بحقها في «مطاردة قواعد الجماعات المعادية حتى خارج الحدود الوطنية بما في ذلك داخل الأراضي الرواندية إذا استمر التهديد».
ويأتي ذلك بعد سيطرة «حركة 23 مارس» على مدن استراتيجية مثل «غوما» و«بوكافو» في هجمات مباغتة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.
واتهمت الحكومة الكونغولية الرئيس الرواندي بول كاغامي بتبرير «الاحتلال» من خلال «خطاب الضحية»، معتبرة أن المؤتمر الصحافي الذي عقده أخيرا «أعاد تكرار مزاعم التهديد القادم من ميليشيات (القوات الديموقراطية لتحرير رواندا)».
ويهدف «اتفاق واشنطن» إلى تثبيت إيقاف إطلاق النار وضمان احترام وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، إضافة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية ودمجها وفق شروط محددة ضمن آلية أمنية إقليمية مشتركة.
منحت الكونغو الديموقراطية أمس السلطات الرواندية مهلة مدتها 90 يوما للامتثال الكامل لـ «اتفاق واشنطن» للسلام الموقع بين الجانبين في 27 يونيو الماضي، محذرة من اتخاذ إجراءات ميدانية لاستعادة مناطق تسيطر عليها «حركة 23 مارس» المسلحة شرقي البلاد.
وذكرت الحكومة الكونغولية في بيان رسمي أنها ستلجأ بعد انقضاء المهلة إلى «تحرير» مناطق «غوما وماسيسي ومينوفا ومنطقة بوكافو وكمانيولا ولوفونغي» وغيرها من المواقع الواقعة تحت احتلال غير قانوني، داعية الولايات المتحدة الأميركية بصفتها الطرف الضامن للاتفاق إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ بنود الاتفاق.
وأوضح البيان أن «كينشاسا» تحتفظ بحقها في «مطاردة قواعد الجماعات المعادية حتى خارج الحدود الوطنية بما في ذلك داخل الأراضي الرواندية إذا استمر التهديد».
ويأتي ذلك بعد سيطرة «حركة 23 مارس» على مدن استراتيجية مثل «غوما» و«بوكافو» في هجمات مباغتة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.
واتهمت الحكومة الكونغولية الرئيس الرواندي بول كاغامي بتبرير «الاحتلال» من خلال «خطاب الضحية»، معتبرة أن المؤتمر الصحافي الذي عقده أخيرا «أعاد تكرار مزاعم التهديد القادم من ميليشيات (القوات الديموقراطية لتحرير رواندا)».
ويهدف «اتفاق واشنطن» إلى تثبيت إيقاف إطلاق النار وضمان احترام وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، إضافة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية ودمجها وفق شروط محددة ضمن آلية أمنية إقليمية مشتركة.
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